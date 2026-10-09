Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

La masacre de ayer (en el Penal de Mazatlán) es una manifestación más del recrudecimiento de la violencia que se vive de julio a la fecha en Mazatlán donde se han registrado homicidios, feminicidios y ataques con explosivos a casas y expendios en este municipio.

Vive el puerto

su jueves de terror

Atroz lo ocurrido ayer en el Penal de Mazatlán, con la confirmación ya por la tarde del asesinato de nueve personas privadas de la libertad y una más que estaba ahí por ser día y horario de visita, así como 16 reos lesionados... pero lo peor es que entre las víctimas mortales está un niño de apenas 2 años de edad que acompañaba por un momento a su padre interno en el centro penitenciario. Al principio se rumoró que el hecho era un motín realizado por propios internos, luego trascendió que un grupo de personas armadas habían tumbado las puertas del Penal e ingresaron al lugar, abriendo fuego contra los internos, cosa difícil de creer sabiendo que no es sólo un portón sino varios filtros para entrar a las instalaciones penitenciarias. Finalmente la autoridad lo catalogó como una riña en el interior del Cereso mazatleco, donde por supuesto surgieron armas de fuego, pues todos los muertos y heridos fueron a balazos. El hecho nuevamente vuelve a poner en evidencia la estrategia fallida de las fuerzas federales y estatales en Sinaloa, que a pesar de que la crisis de inseguridad ya suma más de dos años, no se han hecho trabajos de prevención en Mazatlán, luego de que se volvió evidente que la violencia se trasladó hacia el sur de Sinaloa. Desafortunadamente esta no es la única masacre que ha ocurrido en dicho Penal, pues el 14 de junio del 2010, cuando se vivía otra disputa en el cártel de Sinaloa tras la salida de los Beltrán Leyva. En esa ocasión fueron asesinados entre 28 y 29 internos, la mayoría de ellos por arma de fuego y en el módulo 21, presuntamente integrantes del grupo delictivo Los Zetas y que vinieron a Sinaloa en apoyo a Los Beltrán Leyva. La masacre de ayer es una manifestación más del recrudecimiento de la violencia que se vive de julio a la fecha en Mazatlán donde se han registrado homicidios, feminicidios y ataques con explosivos a casas y expendios en este municipio.

Un Informe de

menos de 10 meses

Al presentar por escrito su segundo Informe de Labores ante el pleno del Cabildo la mañana de ayer, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez no pronunció ningún mensaje oficial y sólo en entrevista con medios de comunicación reconoció que hay retos en seguridad, vialidades y servicios públicos. Hay que recordar que este informe de labores solo debió abarcar menos de 10 meses, porque Palacios Domínguez prefirió dejar la Alcaldía de Mazatlán por más de dos meses para irse a participar en el proceso interno de Morena en busca de la coordinación estatal, que recayó en Imelda Castro. Era evidente que Estrella tenía que reconocer las graves deficiencias del puerto, ya que su administración ha pasado de forma gris. No hay una sola obra grande en dos años en Mazatlán que los porteños puedan decir: esa la hizo Estrella. Y era lo menos que podía hacer Estrella Palacios, el reconocer retos en seguridad, pues Mazatlán vive una ola de violencia que lo mismo asesinan a una persona en colonias de la periferia, como en el Centro de la ciudad, en la zona hotelera y hasta en zonas muy concurridas. Y no se diga de los feminicidios, que desde julio, agosto, septiembre y lo que va de octubre, las cifras son alarmantes e históricas. Todo esto a pesar de la gran cantidad de elementos de las fuerzas armadas que patrullan el municipio. Y en el tema de vialidades sigue Mazatlán padeciendo por los baches. Este gobierno solo se ha dedicado a tapar con balastre algunas vialidades, como la Río Piaxtla, por mencionar algunas, que la acaban de bachear y es un dolor de cabeza para los automovilistas que tienen que sortear los tramos de piedras junto a las alcantarillas en el centro de esta vialidad. Y en el tema de servicios públicos siguen los derrames de drenaje en las calles, sino pregúntele a los vecinos del fraccionamiento Bugambilias y Ampliación Villa Verde, por citar un ejemplo, que tienen meses soportando las descargas de aguas negras a todas horas y aprendiendo a vivir bajo los fétidos olores. Otro eterno ejemplo a lo que Estrella Palacios ha hecho caso omiso son a las descargas de aguas negras hacia el arroyo Jabalines, a la altura de la avenida Clouthier, que vienen desde el fraccionamiento San Fernando y cruzan media ciudad. Y no se diga de los tramos de malecón colapsados que siguen sin ser rehabilitados. Y es que aunque apenas este mismo jueves les entregaron el libro del informe y dijeron que aún no conocían bien el contenido, algunas regidoras y regidores manifestaron que seguramente el libro no contiene la realidad que viven los mazatlecos día a día que es la inseguridad como no ocurría en muchos años, cierre de negocios, pérdida de empleos, derrames de agua y rebosamientos de drenajes. Esta es el Informe del Segundo año de labores, pero Palacios Domínguez nada más trabajó menos de 10 meses, pues de junio a septiembre se fue en busca de la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional a la Gubernatura de Sinaloa, que finalmente recayó en la Senadora con licencia, Imelda Castro Castro, como Coordinadora de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en la entidad. Hoy viernes, a las 16:30 horas, en el Teatro Ángela Peralta, Palacios Domínguez presentará su informe ante las y los mazatlecos.

Pocos para apagar

tantos fuegos

En Culiacán, las emergencias no tienen horario, pero el personal que debe atenderlas sí tiene límites. El coordinador de Protección Civil, Jesús Bill Mendoza Ontiveros, reconoció que la dependencia tiene entre 30 y 32 trabajadores, pero apenas entre 12 y 15 realizan labores operativas. Lo demás es coordinación, administración y, por lo visto, mucha fe en que no se junte todo. Mendoza admitió que han solicitado más personal. La confesión llegó justo cuando el municipio se prepara para enfrentar los posibles efectos del sistema tropical Simon. El coordinador asegura que, durante una emergencia, otras áreas municipales deben sumarse a las labores. Tiene sentido: Protección Civil no puede hacerlo todo sola. Pero la coordinación entre dependencias no sustituye la necesidad de contar con suficientes elementos capacitados para salir a atender los riesgos. Mientras a la ciudadanía se le pide asegurar los techos, limpiar los desagües y ubicar refugios, también sería razonable preguntar si el Ayuntamiento está asegurando algo igual de importante: el personal necesario para responder. Mendoza explicó que buscan reforzar el área operativa y que han solicitado recursos humanos. No es un asunto menor ni necesariamente responsabilidad exclusiva del coordinador, la pregunta es cuánto tiempo lleva esa necesidad sobre la mesa y qué respuesta ha dado el Ayuntamiento. Porque si faltan elementos, no basta con reconocerlo cada vez que se acerca una tormenta. Al final, los fenómenos naturales no esperan a que se autoricen plazas ni distinguen entre personal sindicalizado y de confianza. La naturaleza no necesita una plantilla completa para causar daños; el municipio sí necesita suficiente personal para atenderlos. Y esa es una previsión que convendría resolver antes de que la siguiente emergencia ponga a prueba las cuentas, la coordinación y, sobre todo, la capacidad de respuesta de Culiacán.

Fox descubre que

el narco manda