Hay quien no batea

ni de turrún

No, pues, evidentemente no está muy consciente de las diferentes realidades que viven las juventudes sinaloenses.

Y aquí hay que dar mérito que Saúl Meza siempre ha sido un funcionario presente, no tiene malas referencias y se le sabe disposición para dar un esfuerzo extra a su chamba, pero le falta avitacharse.

Meza López comezó a dar clasecitas de las cosas que se hacen desde el ISJU, como programas culturales, económicos y sociales, o sea, actividades que hacía el Gobierno de Sinaloa muchísimo antes de Rubén Rocha Moya . No están inventando el hilo negro ni el agua tibia, aunque les cueste creerlo.

Y esto porque ha sido mal ejecutada, los funcionarios o no están dispuestos a dar respuestas certeras a preguntas incómodas, como Feliciano Castro Meléndrez , el Secretario General de Gobierno, o simplemente no saben detalles pues se salen de sus manos, como el Secretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Mérida Sánchez .

De siervos hasta el Poder

La reciente asamblea morenista para designar a nuevos “servidores de la nación” dejó claro que la política también puede ser un gran espectáculo, y no precisamente uno sutil. Fue casi casi una competencia por las vacantes dejadas por quienes se mudaron a roles públicos más jugosos.

Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, quien ocupaba la Secretaría General del partido guinda es ahora Diputado local en Sinaloa, al igual que Juana Minerva Vázquez Gonzalez, que fungía como titular de la Secretaría de pueblos originarios.

Ulises Piña pasó de Secretario de Organización a Delegado de Programas de Bienestar en Sinaloa, mientras que Claudia Yaneth Vega Marrujo, ahora Regidora de Culiacán, era secretaria de comunicación.

Además, la Secretaria de Mujeres Evangelina Llanes Carreón, ahora es primera Alcaldesa del naciente municipio de Juan José Ríos.

Asegurar que el ejército de “servidores” permanezca intacto es, aparentemente, cuestión de vida o muerte política. Porque, claro, ¿quién más se encargaría de recorrer las calles, haciendo que el partido se vea omnipresente, como una sombra amable, pero muy insistente, en cada esquina? Las nuevas designaciones demuestran que la maquinaria sigue rodando con precisión, preparada para cualquier convocatoria futura... ya saben, esas que riman con elecciones.

Pero, seamos honestos: más que una operación logística, todo esto se siente como un casting bien coordinado. Las designaciones huelen a una estrategia fina para cuidar lealtades y mantener el control, una especie de red de seguridad para la influencia territorial. Y sí, tal vez sea coincidencia que estas decisiones sucedan en momentos clave, cuando el partido necesita mantener el fervor en sus filas y el control en las bases. Porque, si algo sabe Morena, es que un servidor o servidora ociosa es un voto que se enfría.

Por supuesto, los defensores de la transformación aseguran que estos cargos son vitales para la cercanía con la gente.

Pero uno no puede evitar preguntarse si, más allá de las visitas y los saludos amables, la verdadera prioridad es otra: apuntalar una estructura que garantice que el respaldo ciudadano no se diluya. Porque si algo no falla en la política mexicana, es esa vieja costumbre de poner el pragmatismo electoral por delante del servicio público real.