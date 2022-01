Por lo pronto, desde el Congreso del Estado ya se pidió que niños y niñas a partir de 5 años de edad puedan recibir la vacuna que les proteja del Covid-19 y se garantice un regreso a las aulas más seguro.

El apuro por las clases

presenciales

Ojalá y le apuren porque pierden demasiado tiempo las autoridades estatales en si habrá o no habrá Carnaval en Mazatlán, mejor que aceleren la vacunación para los niños.

Y es que en el estado la modalidad virtual sigue predominando y el avance que se tenía tuvo un retroceso debido a la alza de contagios. La presencialidad a un 100 por ciento no se ha podido llevar a cabo desde hace casi dos años que llegó la pandemia y se mandó a todos los estudiantes a sus casas.

Pese a que Mexicanos Primero Sinaloa ha repetido en varias ocasiones que no existen las condiciones para un regreso a clases presenciales y hasta Mexicanos Primero Nacional interpuso un recurso legal en contra la Secretaría de Educación Pública para pedir que se cumplieran ciertas condiciones para el regreso a las aulas, ahora en Sinaloa se pide el regreso a las aulas en cuanto antes.

Que no vuelve

ni por la feria

Adolfo Beltrán Corrales ya no regresa a Acción Nacional ni por la feria, ahora sí pidió su separación del partido en el Congreso y junto con él se llevó la existencia del grupo parlamentario, ya no hay más bancada del PAN en el Congreso de Sinaloa.

La única esperanza para Roxana Rubio Valdez, dirigente electa del PAN en Sinaloa, es la oportunidad de que algún diputado o diputada del PRI renuncie a su grupo parlamentario y decida irse al PAN, para que vuelva a existir un grupo parlamentario del Acción Nacional.

Ya se sabe que el PAN es un partido en decadencia, con poca militancia y que sigue disminuyendo, por lo pronto trascendió, por la misma Roxana, que Marko Cortés le pidió negociar con Beltrán Corrales para que no se fuera, pero poniendo el orgullo por delante no lo hizo.

En su lugar dejó pasar el tiempo y ahora Beltrán Corrales se puede considerar a sí mismo como diputado sin partido, aunque ya recibió el acercamiento de un grupo parlamentario que lo invitó a unirse a sus filas.

Por el momento dijo no, pero no se descarta que después de un coqueteo se termine uniendo a algún grupo, después de todo un diputado solo no puede cambiar al mundo, pero su voto si es muy interesante para cualquiera de las bancadas grandes.