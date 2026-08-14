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De sorpresa cayó la respuesta que ayer soltó la presidenta de la Coparmex en Sinaloa, Martha Reyes, cuando aseguró que no descarta buscar candidatura para la elección del 2027 en Sinaloa.

Cuatro meses después del aumento, los camiones siguen en ‘repotencialización’

A cuatro meses de que el pasaje subió a 15 pesos en los camiones con aire acondicionado y a 13 en los que no tienen, la mejora prometida ya empezó... aunque todavía va a medio camino. La Dirección de Vialidad y Transportes asegura que unas 300 unidades de las 550 o 600 que circulan en Culiacán están siendo rehabilitadas. O sea, falta la otra mitad. Asientos, pisos, escalones, vidrios, pasamanos, pintura y aire acondicionado son mejoras necesarias, sí, pero muchas de esas cosas tampoco deberían ser un lujo después de pagar una tarifa que aumentó justamente bajo la promesa de un mejor servicio. La autoridad dice que comprar camiones nuevos está complicado y que por eso toca rescatar los que todavía tienen vida útil. Se entiende, no cualquiera saca varios millones de pesos de la bolsa para renovar una flotilla. Pero también habría que preguntarse cuántas veces se puede “repotencializar” el mismo camión antes de aceptar que ya dio lo que tenía que dar. Porque una cosa es darle mantenimiento y otra querer que un camión veterano aguante como si acabara de salir de agencia. La meta inmediata es que esas 300 unidades estén listas para el regreso a clases, y después seguirán otras en grupos de 50 o 60. Pero con que el camión llegue, que no vaya hecho una lata, que tenga aire cuando se supone que lo tiene y que los pasamanos no parezcan parte de un juego de supervivencia. Y ahí aparece otro detalle de que Culiacán no sólo necesita camiones bonitos, sino un servicio que cumpla. En rutas como Culiacancito todavía hay quejas y, cuando falta una unidad, los tiempos de espera pueden aumentar. Porque de poco sirve tener un camión recién pintado si el usuario se queda parado bajo el sol esperando a que llegue el siguiente. El transporte se mide también por frecuencia, horarios y cumplimiento, no solamente por cuántos asientos quedaron nuevos. Al final, el aumento a la tarifa ya llegó completo al bolsillo del usuario; la mejora del servicio todavía viene por partes. Si los concesionarios están haciendo el esfuerzo y los usuarios ya hicieron el suyo cada vez que pagan 15 pesos, lo mínimo es que el resultado se note en la calle. Y que “repotencializar” no termine siendo la manera elegante de decir que al camión nomás le dieron otra manita de gato.

Y ahora para dónde

Pese a venir a reforzar los operativos de seguridad en Mazatlán y las carreteras federales en el resto del sur de Sinaloa, los cientos de militares que llegaron el pasado el lunes 20 de julio al puerto y acamparon en las instalaciones de la Secundaria General 2, en la colonia Ampliación 20 de Noviembre, ya se tienen que salir de ese lugar, pero desconocen hacia dónde serán reubicados. Lo harán este sábado 15 de agosto. El motivo es que con el regreso a clases tienen que desalojar la secundaria, porque los docentes del plantel vuelven para preparar lo del inicio del ciclo escolar 2026-2027. Y ahora, de acuerdo con personal militar, hasta ayer jueves no se les había dicho a qué lugar los van a reubicar. Este grupo de militares es de más de 400 elementos, y hay otro instalado en la cancha Germán Evers, con la misma cantidad, de acuerdo con lo expresado por la Alcaldesa interina de Mazatlán, Minerva Osuna Zavala y el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, en entrevista el pasado miércoles 22 de julio. En fin, vienen a reforzar la seguridad pero no tienen dónde acampar, algún espacio digno para descansar.

Le mueven el tapete

a la dirigente

De sorpresa cayó la respuesta que ayer soltó la presidenta de la Coparmex en Sinaloa, Martha Reyes, cuando aseguró que no descarta buscar candidatura para la elección del 2027 en Sinaloa. ¿Por qué no?”, dijo la empresaria, quien además reconoció que representantes de distintos partidos, entre ellos los de Morena, ya se le han acercado para conocer sus aspiraciones. Otro dato interesante es que admitió que hace tres semanas no habría pensado que le gustara la posibilidad, pero que ahora ve que las circunstancias han cambiado y eso la anima. Reyes es una de las empresarias que más ha sido críticas de la situación política y de inseguridad por la que atraviesa Sinaloa y que se volvió una crisis hace ya más de 20 meses. Reyes se sinceró con los medios y dijo que desde que comenzó a levantar la voz en contra de la situación de violencia que vive el estado fue que algunos partidos políticos se le acercaron. La empresaria sabe, según dijo, que en esto no solo hay que hablar y que la acción también es una responsabilidad civil, por eso no lo ha descartado. Veremos.

Por un freno

al adelanto morenista