Gobernador, un feminicidio ya es mucho. Por lo que debe considerar no dedicar tiempo a la discusión de las cifras y centrarse en cómo evitarlos. Y miren que hay que reconocer que en el estado se trabaja desde la Fiscalía considerando todo asesinato de mujer como feminicidio en un principio, desde la Secretaría de las Mujeres atendiendo las necesidades de los huérfanos de madre por este crimen y también con los Centros de Justicia para las Mujeres, para atender situaciones de violencia familiar en los que en la mayoría de los casos las víctimas son mujeres.

Nula coherencia

Entre que hay puro reciclado en todos los partidos, ya no sabe uno si va a votar por priistas y panistas en Morena; priistas en el Verde, que es aliado nacional de Morena; morenistas en el PT, que también es satélite de Morena en lo nacional; militantes del Partido Sinaloense en la Oposición, porque salieron peleados en Morena; bueno, hay de todo, menos coherencia. El caso es que en medio de las raquíticas y risorias campañas electorales en Sinaloa lo único que escuchamos es a los morenos lanzando un discurso como si fueran Oposición, y a los de enfrente diciendo que van a seguir con lo de Morena, así ya no entendemos. No falta el candidato morenista, incluyendo la propia Claudia Sheinbaum, que se cuelgue que el neoliberalismo, que los gobiernos anteriores, que si los que estaban antes, como que nadie les ha avisado que tienen casi seis años gobernando, y en Sinaloa tienen el carro completo: ¿de quién es la culpa de las carencias en el acceso a la salud, a la educación y servicios públicos? Seguramente de Antonio Toledo Corro, o de Juan S. Millán, sí, obviamente fueron ellos. Morena y sus candidatos viven tan en el pasado como sus propuestas, sus funcionarios que literalmente cobran sueldo y jubilación. Y con los de enfrente no hay mucho qué decir tampoco. Los petistas y verdes se cuelgan que sus nulos e inexistentes partidos a nivel nacional tienen alianza con Morena para estar colgándose de las propuestas de la Cuarta Transformación y gritando en donde sea que se paran que están con el proyecto de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto, el PAN, PRI y lo que todavía dizque existe que le llaman PRD... ah y el novio tóxico denominado PAS, dicen, repiten y aseguran que continuarán con los programas implementados por la 4T, pero que ellos no seguirán. No, bueno, entonces ¿vienen o van? No hay mucho para donde hacerse, y si nos ponemos europeos es como si el PRI fuera la Reina Victoria, todas las monarquías de Europa descienden de ella, todos son primos, hermanos, aliados. Así mero estamos, pero el PRI tinto, el PRI verde, el PRI azul, el PRI amarillo, el PRI lila, y los que se acumulen esta semana.

Feminicidios,

el verdadero reclamo

El Gobernador Rubén Rocha Moya reclamó, otra vez, en su conferencia de prensa La Semanera, que los feminicidios registrados en Sinaloa colocan al estado en los primeros lugares en los que mayor número de casos se registran. Esta ya es una inquietud añeja del Gobernador, pues no es la primera vez que utiliza el espacio institucional para acusar que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública debe implementar una metodología de registro que considere que en Sinaloa toda muerte de mujer de manera violenta se registra como feminicidio hasta que la investigación demuestre lo contrario. Pues es necesario que el Gobernador entienda que el tema no debería ser ese. Los mandatarios no deberían estar discutiendo quién tiene más feminicidios o qué estado presenta menos, si no son competencias, y tampoco va a salir reprobado por tener N cantidad de feminicidios en su sexenio. Lo relevante es que se discutan los planes preventivos para llevar al mínimo posible el asesinato de mujeres por cuestiones de género en todo el País. Sería más provechoso que el Gobernador llevara esa discusión a autoridades federales, y no el reclamo de que le incómoda la manera en la que los feminicidios son documentados. Además, desafortunadamente, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, Sinaloa es el lugar número 11 en un listado de estados que más incidencia de feminicidios registran este 2024, con cinco casos. Entonces es ilógico reclamar que le están inflando números, pues hay varios estados que están sorteando cifras muy impactantes en este delito. Gobernador, un feminicidio ya es mucho. Por lo que debe considerar no dedicar tiempo a la discusión de las cifras y centrarse en cómo evitarlos. Y miren que hay que reconocer que en el estado se trabaja desde la Fiscalía considerando todo asesinato de mujer como feminicidio en un principio, desde la Secretaría de las Mujeres atendiendo las necesidades de los huérfanos de madre por este crimen y también con los Centros de Justicia para las Mujeres, para atender situaciones de violencia familiar en los que en la mayoría de los casos las víctimas son mujeres. Y si bien hace falta muchísimo, como policías mayor capacitados, más presupuesto para medidas preventivas y desde la educación erradicar la violencia por cuestiones de género, ya hay un camino que se está formando para fortalecer los esfuerzos para erradicar los feminicidios.

Y hasta el Alcalde

duda de Tránsito

Se lo dijimos ayer en este espacio de que crecen las dudas sobre la honestidad de los agentes de Tránsito de Mazatlán al momento de elaborar los partes de hechos en los accidentes. Todo mundo sabe que con “billete” de por medio se arreglan los hechos de tránsito, claro, todo a favor del responsable. Y el Alcalde Édgar González Zataráin ayer puso el dedo en la llaga, recalcó que no le tiene confianza a los llamados “tangos” por los partes mal elaboradas, esto luego de la muerte de la estudiante Ana Citlaly, que falleció atropellada por un camión urbano de la Alianza, ruta Lomas del Ébano, frente a la Secundaria General 6, donde no se ha informado si el chofer fue detenido o no para luego deslindar responsabilidades. El Alcalde sustituto de Mazatlán dijo que no está conforme en cómo se hacen los partes de accidentes, todos mal estructurados a propósito, no porque se hayan equivocado. Y puso como ejemplo de que cuando ocurre un accidente en la madrugada y que chocan contra el mobiliario urbano, resulta ser que los tránsitos nunca encuentran al responsable, no hallan al que tumbó la lámpara, el poste, el transformador o que ocasionó otro tipo de daños. Y afirmó que los agentes de tránsito dejan ir a los responsables, claro, no de a gratis. En fin, ahí hay mucha tela de dónde cortar, urge una depuración profunda en Tránsito de Mazatlán y que las investigaciones corran para sancionar la corrupción.

