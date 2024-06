Sadol Osorio afirmó que le consta que a la raza en el Ayuntamiento los traen chicoteados tratando hacer todas las obras que están pendientes. Por eso que los dichos del Alcalde de Culiacán, de agregar más chamba a la que hay, no ha caído en gracia para los trabajadores.

El CESP dice

Sobre todo porque, siendo francos, el clima de violencia y terrorismo que se alcanza en ocasiones en Sinaloa, no se arregla pagando dinero a cambio de armas, es un problema que va mucho, pero mucho más allá de “ah, gracias por su arma descompuesta, tenga cuatro mil pesos”.

No se tiene algún presupuesto base o límite, pero lo que desembolsa el Estado en actividades como esa bien pudiera usarse en arreglar algún desperfecto en el drenaje, pagar becas a deportistas o artistas, o arreglar algún baño de escuela. Lo que sea, pero hay muchas cosas.

Puede usted tener su propia opinión, pero nosotros no le vemos mucho sentido o beneficio a que se destruyan armas, que en varios casos ya ni sirven, a cambio de dinero que pagamos con nuestros impuestos, y ese créanos que sí sirve, y mucho.

La chamba que amenaza

Ahora, no dudamos que vayan a salir con que Peñuelas Castellanos está exhausto de cuidarle el cargo de Presidente Municipal porque a todos nos consta que distó mucho de hacer una chamba exhaustiva.

No somos quiénes para juzgar, pero qué raro está el asunto, de dejar a alguien tan cercano fuera de la jugada.

No nos queremos imaginar cómo estarán haciendo en friega las obras licitadas de obras públicas como pavimentaciones y techumbres.

Desde que Juan de Dios Gámez Mendívil sentó en su sillita Presidencial ha declarado que no hay por qué esperarse a realizar las gestiones prometidas durante su periodo de campaña, que es mejor hacerlas de una y esto va también con los funcionarios.

Les cayó el largo

brazo de la ley

La mañana de este martes se registró el arresto de cuatro trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, en las instalaciones del mismo Hospital General Regional 1 de Culiacán.

Los trabajadores iban a comenzar su jornada de manera normal cuando les cayeron agentes federales y los pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República.

Resulta que se les acusa a estos cuatro individuos de robar medicamentos de la farmacia del IMSS, el robo ascendería a millones de pesos por lo que es lógico pensar que fue un atraco gradual y de a poquito para que no se notara, pero duró meses para sumar tal cantidad de medicamento robado.

Más de ocho horas después del arresto el IMSS reaccionó y emitió un comunicado señalando que van a cooperar con las autoridades encargadas de llevar el caso.

¡Ah! y también aseguraron que tienen una investigación interna para dar con los responsables, si es que hay más aparte de los arrestados, y deslindar responsabilidades. Pues al parecer si no actuaba la FGR el IMSS de plano no iba a reaccionar.

¿Cómo es posible que se logre el hurto de millones de pesos en medicamento y los jefes del HGR 1 del IMSS no se dieran cuenta? O son unos ineptos que no merecen el cargo, o unos corruptos que estuvieron enterados del crimen y decidieron no actuar o hasta beneficiarse del mismo.

Y en este sistema sanitario, costoso para los contribuyentes, obsoleto y con un manejo vulgar se unificará con las demás instituciones de salud estatales creando el IMSS Bienestar, pero no hay preparación de auditorías previas para limpiar los esquemas de trabajo y precisamente evitar que se den estos actos de corrupción.

Este crimen es una prueba que el sistema permite que le quiten a personas enfermas el derecho de tener acceso a los medicamentos que les corresponden, porque eso sí, cuando uno quiere surtir una receta en el IMSS nunca hay medicinas, ahora ya sabemos dónde están.

Si se demuestra un delito es necesario reparación del daño para aquellas personas que se les negó medicamento por esta tracala tan atroz que atenta con la salud de la población.