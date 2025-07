Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Aunque los balazos fuertes comenzaron hasta el 9 de septiembre, no es necesario argumentar mucho para estar de acuerdo en que la guerra que vivimos los sinaloenses y que nos ha dejado más de mil 700 homicidios y más de 2 mil personas privadas de la libertad (entre otras violencias), comenzó justo hoy hace un año.

Guatemala no era tan peor

Existe aquella frase de “estábamos mejor cuando estábamos peor”, y tristemente hay situaciones que nos recuerdan que efectivamente siempre puede empeorar la cosa.

Un experto en meter la pata en hoyos cada vez más profundos y pantanosos es el Diputado Serapio Vargas Ramírez.

Ya sabe, el Legislador de Morena que propuso una playa nudista y creyó que era buena idea grabarse desnudo para impulsar esa idea; el mismo que se reeligió como Diputado y dos días después de ganar la elección dijo que ya aspiraba a un siguiente cargo, y que luego, ya como Diputado reelecto, se posicionó en contra de la reelección.

Y podríamos seguirle, pero es hasta deprimente escribir y recordar la robusta lista de pifias e infamias declaradas por alguien que deberían representar los intereses del pueblo, y de uno tan valioso y valiente como el del Valle de San Lorenzo, cuyo territorio es gran parte del distrito en que está Serapio Vargas.

Lo meritorio del Diputado es que todos esos resbalones que ha tenido ya son gravísimos para cualquier persona, y más un servidor público, pero aún así logra cometer peores.

Desde hace algunos años en Sinaloa existe un debate respecto a la implementación del uniforme neutro en la educación, que no es nada más que darle total libertad a las niñas, niños y adolescentes sobre qué vestimenta ponerse para acudir a clase.

Y con ello no se habla de literalmente cualquier prenda, sino de que puedan elegir si ponerse pantalón o falda, indistintamente a su sexo o identidad de género.

Vargas Ramírez como que tenía muchas ganas de hablar por hablar, y afirmó que darle esa posibilidad a las infancias y adolescencias era confundir libertad con libertinaje, pues para él, situaciones como un varón vistiendo una falda en su escuela son acreedoras a bullying o carrilla.

No podemos ser ingenuos, es un escenario más que posible por la falta de educación y concientización que sigue existiendo en Sinaloa y México sobre estos temas, pero resulta inadmisible que un funcionario, representante popular, prefiera normalizar una cuestión de discriminación en lugar de poner un granito de arena para erradicarlo.

Decir que no debe implementarse el uniforme neutro en las escuelas porque se fomentará el bullying, es tan estúpido como decir que la ciudadanía no debería salir de noche para no ser víctima de delitos o directamente perder la vida en medio de la situación que atravesamos en la entidad.

Es válido tener opiniones contrarias, y hasta sería válido no estar de acuerdo con permitir el uniforme neutro, pero es totalmente condenable fundamentarlo bajo la cantaleta de que habrá carrilla entre los plebes.

Justamente algo que se ha reflejado en estos últimos meses es lo roto que está el tejido social en el estado, y una de las aristas por las cuales puede y debe trabajarse eso, es a través del respeto al prójimo, de erradicar todo tipo de discriminación y rechazando las conductas lesivas.

Pero al parecer tantos años en el servicio público no le han servido al Diputado Serapio Vargas para intentar entender eso.