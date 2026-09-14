Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Este domingo un operativo llamó fuertemente la atención de la ciudadanía debido a que una llamada de emergencia alertó sobre presencia de grupos armados en una zona residencial en el sector de la Isla Musala. Lo increíble es que el lugar es una de las zonas más exclusivas de Culiacán y peor que en esa zona se encuentra la residencia del Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, que se supone por su posición e importancia política, vive en medio de un dispositivo especial de seguridad.

Grupos armados

en las calles

Pese a que las autoridades federales y estatales han inundado de efectivos militares y agentes policiales las calles, todavía nos sorprenden noticias de que hay grupos armados viviendo en casas junto a las nuestras en diferentes zonas de Culiacán. Este domingo un operativo llamó fuertemente la atención de la ciudadanía debido a que una llamada de emergencia alertó sobre presencia de grupos armados en una zona residencial en el sector de la Isla Musala. Lo increíble es que el lugar es una de las zonas más exclusivas de Culiacán y peor que en esa zona se encuentra la residencia del Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, que se supone por su posición e importancia política, vive en medio de un dispositivo especial de seguridad. El informe de nuestros colegas detalla que la llamada provocó que se implementará un operativo inmediato de búsqueda en la zona de la alerta, y en un coto, de entrada y salida restringida, con el nombre de La Coruña, las autoridades lograron ubicar un par de residencias de lujo, en donde se hallaron armas de fuego, municiones y equipo táctico. También se informó en el lugar que, después de una revisión, fueron hallados vehículos con reporte de robo y que supuestamente se utilizaron para cometer ilícitos, aunque las autoridades no han especificado de cuántos vehículos asegurados se trata. En streaming e información publicada en nuestra página web, se detalló que el operativo logró el aseguramiento y ahí se pudieron observar algunas grúas para trasladar las unidades a las pensiones de la Fiscalía General de la República. Y aunque el caso es un ejemplo del éxito de una denuncia y reacción de las autoridades, pues lo malo es que nadie fue detenido y que este hecho confirma que aún hay delincuentes armados transitando por las calles, pese a la enorme presencia militar y policial.

Sheinbaum viene a Culiacán, pero ¿a qué?

Después de dos años de violencia, miles de sinaloenses salieron este domingo a las calles de Culiacán para pedir algo que debería ser elemental: poder vivir en paz. Y apenas unos días después, la Presidenta Claudia Sheinbaum estará en la capital sinaloense. La visita está programada para el domingo 20 de septiembre y llegará acompañada por integrantes del Gabinete de Seguridad Federal, en un momento especialmente delicado para Sinaloa. La coincidencia resulta inevitable: la Presidenta llegará a un estado que acumula asesinatos, desapariciones, desplazamientos, pérdidas económicas y una población que sigue reclamando respuestas. Pero, por lo pronto, el Gobierno estatal aclara que el encuentro no será una reunión formal de trabajo. Será un “acercamiento con la ciudadanía” como parte de la gira que Sheinbaum realiza por el País para acercar su Informe. La pregunta es qué tanto de ese acercamiento se traducirá en respuestas para Sinaloa. Porque mientras la Presidenta recorrerá la entidad, el Gobierno estatal todavía está replanteando su estrategia de seguridad y recuperación económica. Y entre los temas que pretende plantearle están precisamente los dos problemas que más han golpeado al estado durante esta crisis: seguridad y economía. La Gobernadora Graciela Domínguez Nava asegura que aprovecharán la oportunidad para intercambiar opiniones con Sheinbaum. Habrá que ver si esas “opiniones” se convierten en compromisos, recursos, estrategia y resultados. Sobre todo porque la marcha de este domingo dejó un mensaje difícil de ignorar: la exigencia de paz ya no pertenece únicamente a las autoridades, ni puede reducirse a cifras de seguridad. En las calles estuvieron familias de víctimas, personas buscadoras, agricultores, comerciantes, empresarios y ciudadanos. Ahora la Presidenta tendrá frente a sí a ese Sinaloa que pide recuperar sus calles. Y esta vez no bastará con venir a escucharlo.

Aguas con los cobradores

Quizás la de ayer ha sido la mayor y más seria movilización de ciudadanía en contra de la inseguridad y la violencia que ha permeado en Sinaloa en los últimos dos años, propiciada esta por el estallido de una guerra entre facciones del cártel de Sinaloa. Fueron miles de personas las que marcharon este domingo por las calles de Culiacán para exigir paz y seguridad, en una movilización que reunió a colectivos de personas desaparecidas, familias de víctimas de homicidio, empresarios, agricultores y ciudadanos. La movilización inició en las inmediaciones de La Lomita y avanza por la avenida Álvaro Obregón con dirección a Catedral, en el Centro de Culiacán. Y curiosamente la Iglesia también participó, encabezada por sus representantes más importantes presentes, algo que hace mucho no se había observado. La mayoría de los asistentes participaron con pancartas, lonas y consignas relacionadas con la exigencia de paz para Sinaloa. Y es aquí lo que llamó más la atención, pues una lona comenzó a viralizarse por la consigna que llevaba impresa, Fuera Morena, y que abarcaba casi la calle completa. Aunque luego ya no la vimos en el contingente. Algunos estuvieron de acuerdo, debido a que culpan directamente a los gobiernos estatal, de ese amasiato con el narcotráfico, y del federal, por la falta de resultados. Había preocupación de muchos, además, porque la marcha siguiera como una consigna neutra, sin politizarse. Pero sobre todo, muchos otros no creían que la movilización podría significar una preocupación para los gobernantes en turno. Y evidentemente todo esto fue lo que pasó, porque el leve altercado entre una madre buscadora justo en la chanza de Miguel Taniyama para explayarse, habla por sí mismo de que en la marcha hubo de todo y que de ese todo lo que quizás los hace coincidir es haber sido víctimas y estar hartos de la guerra, la violencia y la crisis política por la que atravesamos. Sentimos que a partir de este domingo las cosas podrían cambiar, que la movilización pueda ser el quiebre o parteaguas para que nuestra ciudadanía pueda despertar de ese letargo de inacción, políticamente hablando. Las únicas movilizaciones de semejante tamaño habían sido las convocadas por el maestro Cuén Ojeda, cuando dirigía a la Universidad Autónoma de Sinaloa, y todo el personal y hasta el estudiantado se movilizaba obligado o sintiéndose amenazado, y hoy todos ya sabemos por qué. Pero hoy ya fue diferente, porque ya la raza sin pertenecer a un grupo político particular es la que salió a manifestarse, a mostrarse y sumarse a favor de quienes han sido víctimas de la violencia y la inseguridad. Quizás a partir de hoy la gente de la Senadora Imelda Castro Castro, la Coordinadora Estatal de Defensa de la 4T, y la de Morena en general, deban empezar a poner atención porque los agravios ya le llenaron el buche a mucha gente y eso sería una oportunidad para la oposición (si es que ahí también se ponen las pilas y no siguen mandando a los perdedores comunes de siempre); en fin, parece que a Morena los cobradores se le van a juntar en la quincena. ¡FOUL!... La Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava aseguró que la Federación ha sido fundamental para ¡recuperar la tranquilidad!

Grupos armados en las calles

Pese a que las autoridades federales y estatales han inundado de efectivos militares y agentes policiales las calles, todavía nos sorprenden noticias de que hay grupos armados viviendo en casas junto a las nuestras en diferentes zonas de Culiacán. Este domingo un operativo llamó fuertemente la atención de la ciudadanía debido a que una llamada de emergencia alertó sobre presencia de grupos armados en una zona residencial en el sector de la Isla Musala. Lo increíble es que el lugar es una de las zonas más exclusivas de Culiacán y peor que en esa zona se encuentra la residencia del Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, que se supone por su posición e importancia política, vive en medio de un dispositivo especial de seguridad. El informe de nuestros colegas detalla que la llamada provocó que se implementará un operativo inmediato de búsqueda en la zona de la alerta, y en un coto, de entrada y salida restringida, con el nombre de La Coruña, las autoridades lograron ubicar un par de residencias de lujo, en donde se hallaron armas de fuego, municiones y equipo táctico. También se informó en el lugar que, después de una revisión, fueron hallados vehículos con reporte de robo y que supuestamente se utilizaron para cometer ilícitos, aunque las autoridades no han especificado de cuántos vehículos asegurados se trata. En streaming e información publicada en nuestra página web, se detalló que el operativo logró el aseguramiento y ahí se pudieron observar algunas grúas para trasladar las unidades a las pensiones de la Fiscalía General de la República. Y aunque el caso es un ejemplo del éxito de una denuncia y reacción de las autoridades, pues lo malo es que nadie fue detenido y que este hecho confirma que aún hay delincuentes armados transitando por las calles, pese a la enorme presencia militar y policial.

Sheinbaum viene a Culiacán, pero ¿a qué?

Después de dos años de violencia, miles de sinaloenses salieron este domingo a las calles de Culiacán para pedir algo que debería ser elemental: poder vivir en paz. Y apenas unos días después, la Presidenta Claudia Sheinbaum estará en la capital sinaloense. La visita está programada para el domingo 20 de septiembre y llegará acompañada por integrantes del Gabinete de Seguridad Federal, en un momento especialmente delicado para Sinaloa. La coincidencia resulta inevitable: la Presidenta llegará a un estado que acumula asesinatos, desapariciones, desplazamientos, pérdidas económicas y una población que sigue reclamando respuestas. Pero, por lo pronto, el Gobierno estatal aclara que el encuentro no será una reunión formal de trabajo. Será un “acercamiento con la ciudadanía” como parte de la gira que Sheinbaum realiza por el País para acercar su Informe. La pregunta es qué tanto de ese acercamiento se traducirá en respuestas para Sinaloa. Porque mientras la Presidenta recorrerá la entidad, el Gobierno estatal todavía está replanteando su estrategia de seguridad y recuperación económica. Y entre los temas que pretende plantearle están precisamente los dos problemas que más han golpeado al estado durante esta crisis: seguridad y economía. La Gobernadora Graciela Domínguez Nava asegura que aprovecharán la oportunidad para intercambiar opiniones con Sheinbaum. Habrá que ver si esas “opiniones” se convierten en compromisos, recursos, estrategia y resultados. Sobre todo porque la marcha de este domingo dejó un mensaje difícil de ignorar: la exigencia de paz ya no pertenece únicamente a las autoridades, ni puede reducirse a cifras de seguridad. En las calles estuvieron familias de víctimas, personas buscadoras, agricultores, comerciantes, empresarios y ciudadanos. Ahora la Presidenta tendrá frente a sí a ese Sinaloa que pide recuperar sus calles. Y esta vez no bastará con venir a escucharlo.

Aguas con los cobradores