La cita que urge

Como decíamos en este espacio, el conflicto de productores agrícolas va in crescendo y la toma de las instalaciones de Petróleos Mexicanos en Culiacán mostró cómo el conflicto no fue tan pacífico como en Topolobampo y Guamúchil. Aquí hubo forcejeos, gritos y consignas y también muchos madrazos verbales. Y el lunes que no llega y será para el Gobernador Rubén Rocha Moya un fin de semana largo, porque la cita del Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández es al inicio de la semana entrante, pero todo parece que deberían adelantarla, porque lo que se viene es aplicar la ley y desalojar a los productores, pero el horno no está para bollos, todo porque los gobiernos no han podido concretar acuerdos, no al menos los satisfactorios para los productores. Este conflicto se libra en varios escenarios, unos de puro rollo como en el Congreso, donde de nuevo salen ayer los diputados Serapio Vargas, quien en su calidad de dizque líder de productores, debería estar dialogando con ellos y no pegado a las faldas de su compañero de bancada Feliciano Castro Meléndrez, quien sale a decir lo mismo, que los agricultores entiendan que ya los gobierno estatal y federal ya tienen un plan para el agro y que por favor no anden afectando a terceros con sus manifestaciones, todo enmarcado en un mensaje de “amor y paz”, que, por favor, no le queda al diputado conocido como el ave de tempestades.

Sale otra voz

Pero hay otro Diputado que ha entrado al quite, y que no conocíamos mucho de él, Feliciano Valle Sandoval, quien primero dijo que no es justo lo que quieren pagar por las cosechas porque está por debajo de lo que les cuesta a los agricultores producirlas. Ayer también dijo que no se debe politizar el tema (bueno me imagino que ese es un mensaje para sus compañeros Serapio y Feliciano, ojalá lo oigan). Advirtió que éste es un tema de mercado y económico, no de partidos, que muchos dicen que es un tema de Morena, bueno viendo la pasividad del Gobierno federal en este conflicto, pues qué vamos a pensar, pues, pero que pasa lo mismo que cuando gobernaba el PRI, que también con el PAN era la misma, el caso es que los campesinos siguen en la calle. ¿Verdad, entonces, que no han cambiado las cosas, Diputado?

El otro escenario, el Gobierno

Otro de los escenario en los que se mueve este conflicto de las manifestaciones es en el Gobierno estatal; el Gobernador Rubén Rocha Moya dejó en claro que el conflicto le concierne al Gobierno federal y, por lo tanto, desde la cúpula del poder en este país se tiene que actuar en consecuencia. Ayer mismo tuvo que enviar a la “zona de conflicto” al Secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda, quien les informó a los productores que deben de liberar las instalaciones de Petróleos Mexicanos en el estado, recordemos que estas tomas están en Topolobampo, Guamúchil y desde ayer en Culiacán, porque lo que se viene es un operativo federal, el cual ha sido frenado, bueno hasta el cierre de este Malecón, por las autoridades estatales, pero dio a entender que si no retiran las protestas, pues entrará dicho operativo.

Tercer escenario, el peor

El peor de los escenarios, el desabasto de combustible que a todas luces y según el Secretario Castañeda es inevitable, que incluso ya se estará viendo, o sea pues, se viene el apocalipsis, no habrá gasolina, no habrá diesel, si los productores no retiran sus manifestaciones. De ninguna manera queremos que eso suceda, traería una paralización de la economía y a cómo está actuando el Gobierno federal, o será esto del desabasto, o será el desalojo de los manifestantes cuyas consecuencias serían de pronóstico reservado.

Una buena: ‘la ley anti pícaros’

Esta noticia la ponemos en la categoría de notas buenas, por la trascendencia. Ayer el Congreso local aprobó que en Sinaloa los agresores sexuales, los deudores alimentarios y quienes fueron sentenciados por ejercer violencia política en razón de género contra las mujeres, no puedan ser candidatos para ocupar cargos federales de elección popular. Y podríamos decir que la homologación de la ley lleva dedicatoria con tanto pícaro suelto con ganas de cargos de más poder, pero no, esta vez pensamos que es bastante necesaria, porque se podrá inhibir, eso esperamos, los abusos que cometen muchos. También aparte de la homologación de la llamada 3 de 3 Contra la Violencia de Género, el Congreso estatal también aprobó disminuir la edad mínima para ser candidato o candidata a un cargo de elección popular y para una Secretaría de Estado, estableciéndose en 18 y 25 años, respectivamente. Espero que no se llene de “bebesaurios” la administración pública ¿Másss?

Una de terror

Esto de la violencia de género a veces alcanza niveles de verdadero terror. El miércoles mientras en todos lados se festejaba el Día de las Madres, una mujer resultó herida cuando su pareja sentimental le prendió fuego. Sí leyó usted bien, la pareja ¡trató de quemarla viva! Los hechos ocurrieron en la colonia Chulavista. La mujer fue auxiliada por paramédicos para después ser llevada a un hospital, donde quedó internada para su recuperación médica. Ya la Fiscalía tomó cartas en el asunto, pero la piel se nos puso de gallina, sólo de pensar en tanta violencia.

