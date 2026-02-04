Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Ante el colapso, la propuesta panista es que la Federación suelte 5 mil millones de pesos en créditos para salvar las micro, pequeñas y medianas empresas, porque mientras la Presidenta presume que la recaudación subió un 5 por ciento, en el campo sinaloense los productores se manifiestan porque no hay para semillas ni fertilizantes, y en Mazatlán, más de la mitad de la flota camaronera se quedó en el muelle por falta de subsidio al diésel marino.

Las malas nuevas

económicas

Mientras en el discurso oficial la cosa mejora, la realidad económica de Sinaloa parece tener otros datos, y no son nada alegres.

El Comité Directivo Municipal del PAN en Culiacán salió a ponerle números a la tragedia, ya que el estado no crece, aparte está en caída libre con un retroceso del 0.8 por ciento, según el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal.

Lo más preocupante es que no es una cifra abstracta, ya que se traduce en 11 mil 452 empleos perdidos y más de 250 negocios que bajaron la cortina apenas arrancando enero.

Tan sólo en el primer cuadro de Culiacán, 45 comercios ya son historia y la ecuación es simple pero devastadora, si la gente tiene miedo de salir por la inseguridad, no gasta, y si no tiene empleo, pues menos.

Si usted siente que al estacionar su carro está jugando a la ruleta rusa, no es paranoia, es estadística.

Los datos presentados por el partido muestran una tendencia que asusta, al tratar de 450 robos de vehículos en noviembre, pasamos a 500 en diciembre y a 585 en enero.

Dicen que la inseguridad está desatada y las cifras de la guerra entre cárteles ya suman más de 2 mil 700 homicidios y 3 mil 100 desapariciones.

Con este panorama, la política en Sinaloa ya no es un servicio público, sino un deporte extremo, como se trató del atentado contra los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres y Elizabeth Montoya.

Ante el colapso, la propuesta panista es que la Federación suelte 5 mil millones de pesos en créditos para salvar las micro, pequeñas y medianas empresas, porque mientras la Presidenta presume que la recaudación subió un 5 por ciento, en el campo sinaloense los productores se manifiestan porque no hay para semillas ni fertilizantes, y en Mazatlán, más de la mitad de la flota camaronera se quedó en el muelle por falta de subsidio al diésel marino.

La mayor parte del sector primario se siente en el abandono, y como dice el dicho, sin producción no hay riqueza, y sin riqueza, el progreso es puro cuento.