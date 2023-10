Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Le daremos el beneficio de la duda a este grupo conformado por los sin partido y los abucheados por los morenistas a los que se sumaron para secundar el proyecto de Claudia Sheinbaum, en uno de los episodios más vergonzosos de la política sinaloense y nacional.

Los sin partido o los malqueridos

Ahora ellos tendrán que pagar los favores al Gobernador Rubén Rocha , por haberlos metido en el plan de inclusión de Morena (cualquier cosa que quiera decir eso), que con estos plurales tendrá, ahora sí, su mayoría en el Congreso, si ya de por sí, muchos de los diputados parecen sus empleados, no nos imaginamos, lo que el Mandatario con este poder pueda llegar a hacer.

El primer pago

Ya sin más tapujos, el Congreso del Estado realizó su primer nombramiento por demás polémico, pero ya sabemos que el abucheo en el evento de Claudia Sheinbaum no era gratuito: el Diputado Ricardo Madrid Pérez, quien aguantó el rechazo de los de Morena con una sonrisa, ya no estoica, sino heroica, fue designado, más bien ratificado, en el cargo de Presidente de la Mesa Directiva del Legislativo, para lo que será el último estirón de este Poder Legislativo, bueno ya no se puede llamar Poder...

Y mire si la jugada no estuvo buena, Madrid Pérez ocupó la presidencia de la Mesa Directiva en el segundo año legislativo, como representante del PRI, pero como renunció al tricolor y sumarse al Grupo Plural repetirá en su cargo.

Y claro, los pasistas, que según ellos les tocaba la presidencia de la Mesa Directiva, pegaron de gritos señalando que todo fue una simulación porque las fuerzas políticas minoritarias no están representadas.

Pues, en su cara, para no decir más feo.