El ex Canciller acusó supuesto acarreo y brigadas de los gobiernos federal, estatales y municipales, para apoyar a Claudia Sheinbaum Pardo, ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México y quien, según los sondeos, es la puntera en esta contienda.

La presión aumenta

El ex titular de la SRE tiene que hacer su lucha y espera dar la sorpresa, pero como ya les dijimos, no se hagan bolas.

Que ella no habla

de sus compañeros

A menos que el ex Canciller ya esté apuntando un “plan b”, pero no lo creemos tan valiente...

Con una respuesta de quien se siente ya ganadora, la ex Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum , rechazó todo lo dicho por Ebrard : que no hay acarreo y brigadas de los gobiernos federal, estatales y municipales; que los Servidores de la Nación o personal de Bienestar no la andan beneficiando, que todo es voluntario.

Un Congreso omiso

Hay prioridades

¿No está todo

bajo control?

A sacar el manual

de excusas

Seguramente Luis Guillermo Benítez Torres, “El Químico” y sus abogados no durmieron, buscando que excusa usan para que les difieran de nuevo su caso.

Y es que hoy, el ex Alcalde de Mazatlán deberá acudir a la Sede de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la zona centro para afrontar una nueva audiencia inicial para formular imputación por la compra de luminarias a Azteca Lighting.

Y con él deberán asistir también Javier Lira González, ex Oficial Mayor; Jesús Javier Alarcón Lizárraga, ex Tesorero; José de Jesús Flores Segura, ex Secretario; y José Daniel Tirado Zamudio, ex director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mazatlán.

Estaremos al pendiente, las audiencias de estos casos son tan cortas, que el juez o juez quizás se vaya a comer temprano. ¡Y eso que que estamos hablando de 400 millones nomás!