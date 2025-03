Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

En todo este tiempo de crisis de seguridad el Gobierno de Sinaloa no ha respondido de la mejor manera en el tema de flujo de información, admitiendo constantemente que no saben lo que ocurre en el estado, y ya a estas alturas es evidente que negar información no es una estrategia de comunicación, sino que efectivamente están desinformados.

Autoridades optan por el silencio ante la violencia

El Gobierno de Sinaloa, y parece que los municipales también de Choix y de El Fuerte, adoptaron un comportamiento opaco en relación a los enfrentamientos registrados en ese sector este domingo. Se habló de balaceras, detonaciones de artefactos explosivos y de heridos, esto por parte de los civiles que fueron testigos, pero se ignoran detenciones o muertes. La cosa es que esa zona es considerada como uno de los rincones de más difícil acceso en el estado ante la lejanía de la capital, además de tener comunidades muy lejanas las unas de las otras, por lo que una versión oficial de lo ocurrido es fundamental, pues todos y todas tenemos derecho de conocer el estado de la seguridad pública en la entidad. Además, es importante, pues en la zona norte de Sinaloa no se había registrado violencia. En todo este tiempo de crisis de seguridad el Gobierno de Sinaloa no ha respondido de la mejor manera en el tema de flujo de información, admitiendo constantemente que no saben lo que ocurre en el estado, y ya a estas alturas es evidente que negar información no es una estrategia de comunicación, sino que efectivamente están desinformados. Aún así, y cuando la opacidad en el manejo de seguridad pública en Sinaloa sea el pan de todos los días, es importante señalarla siempre y no dejar de subrayar que la Vocería de Seguridad Pública suele servir más para acomodar boletines que para llenar los vacíos de información que se generan. Es relevante establecer que si no saben lo que pasa en su estado en materia de seguridad es porque la autoridad federal apenas si les confía datos generales. La pregunta que todos nos hacemos, que si cuándo terminará esta crisis, es todavía más imposible de responder sin la rendición de cuentas que deberían hacer los alcaldes, secretarios y el Gobernador, de manera diaria y clara cada vez que se les cuestiona.

Imala: un pueblo en pausa

La reactivación económica en Imala parece más un acto simbólico que una solución real para sus habitantes. Mientras el Gobierno estatal celebra la apertura de algunos negocios, la comunidad sigue atrapada entre la violencia y el miedo. Las calles vacías, los clientes ausentes evidencian la frágil paz de la comunidad sin la presencia de los militares que resguardan el pueblo. Brinca el contraste entre la imagen de funcionarios recorriendo la plazuela y las calles sin personas. Mientras las autoridades posan para la cámara, los comercios apenas comienzan a abrir con desconfianza, luego de más de seis meses de crisis. En Imala, según constatamos en un recorrido, las familias siguen encerrándose temprano y la incertidumbre persiste. La reactivación económica forzada parece más una puesta en escena donde el principal actor, la comunidad, sigue sin ver un guión que garantice seguridad y estabilidad permanentes. Funcionarios apartaron lugar en un restaurante que había cerrado temporalmente y que ahora tenía intenciones de volver a la vida, sin embargo, ese corredor de restaurantes campiranos que te recibían en la pura entrada ahora son más que mesas y sillas polvorientas. Una tristeza. Mientras los grupos criminales sigan marcando el territorio y continúen enviando amenazas silenciosas, la vida en este pueblo seguirá en pausa, sin garantías de un verdadero regreso a la normalidad.

¿Se desgrana la mazorca?

Si bien es cierto que una golondrina no hace Primavera, llama mucho la atención la renuncia del Subsecretario de Economía de Sinaloa, Ahuizotl López, quien deja el cargo en medio de la crisis de seguridad y cierres de negocios. Justo ayer documentamos cómo una cadena de hamburguesas cerró una de sus tiendas en la plaza del sector Valle Alto debido, pues, al impacto económico qué la violencia ha tenido en la ciudadanía culiacanense. Peor es que el ex funcionario quiso hacer llegar a quien él pretendió su renuncia al revelar su decisión de dejar el cargo mediante un video editado para redes sociales, pero no ha habido posicionamiento formal desde el Gobierno del Estado, por lo que no se sabe si fue renuncia o cese. Ahuizotl López Apodaca dejó la Subsecretaría de Fomento Económico de Sinaloa y como comentamos al principio, por supuesto que llama la atención por la presión que debe haber en esa dependencia con el cierre de establecimientos y las decisiones del Gobierno de Sinaloa de aplicar un programa para repartir dinero a empresarios y comerciantes, a manera de préstamos y apoyos. Estos apoyos, es obvio, que no solucionan todo ante la duración de la crisis de seguridad que ya registra medio año y las quiebras de los negocios son cada vez más comunes. Veremos entonces qué dice el Gobierno sobre este caso.

Acusa Denise Díaz

acciones gandallas

Por supuesto que era algo que todo mundo esperaba, que con la opción de Denise Díaz como una candidata sólida a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa y contra todo lo que representa Jesús Madueña Molina y el anterior Cuenato, que iba a intensificarse el hostigamiento en su contra. A través de un video publicado en redes sociales, la candidata aseguró que en diversas unidades académicas se han llevado a cabo reuniones donde se ha instruido a personal universitario para aumentar la presión sobre quienes respaldan a su planilla. La candidata explica que ellos han realizado actividades, fuera de sus horarios y sin perjudicar la jornada laboral de los demás, como repartir información. Pero han sido corridos por personal de la Universidad y aunque han continuado con su reparto de información en las calles, se inventan tareas de limpieza a destiempo, solo para perjudicarlos. A cambio “algunos personajes” de la farándula universitaria han hecho comentarios de desprestigio a nombre de Denise Díaz o de grupos de universitarios que siempre la han apoyado, o creando perfiles falsos, de cuentas de sus grupos y de decir que cierto grupo que la apoyaba y ya no la apoya. La orden, agrega Díaz, es que nadie vote por ella. Insistimos que ya esperábamos que ocurrieran estas cosas, sin embargo, también hemos escuchado muchos comentarios de que la votación para la doctora será gruesa y que lleva un mensaje importante de esperanza de que el vuelo del águila por fin sea libre.

Autoridades optan por el silencio ante la violencia

El Gobierno de Sinaloa, y parece que los municipales también de Choix y de El Fuerte, adoptaron un comportamiento opaco en relación a los enfrentamientos registrados en ese sector este domingo. Se habló de balaceras, detonaciones de artefactos explosivos y de heridos, esto por parte de los civiles que fueron testigos, pero se ignoran detenciones o muertes. La cosa es que esa zona es considerada como uno de los rincones de más difícil acceso en el estado ante la lejanía de la capital, además de tener comunidades muy lejanas las unas de las otras, por lo que una versión oficial de lo ocurrido es fundamental, pues todos y todas tenemos derecho de conocer el estado de la seguridad pública en la entidad. Además, es importante, pues en la zona norte de Sinaloa no se había registrado violencia. En todo este tiempo de crisis de seguridad el Gobierno de Sinaloa no ha respondido de la mejor manera en el tema de flujo de información, admitiendo constantemente que no saben lo que ocurre en el estado, y ya a estas alturas es evidente que negar información no es una estrategia de comunicación, sino que efectivamente están desinformados. Aún así, y cuando la opacidad en el manejo de seguridad pública en Sinaloa sea el pan de todos los días, es importante señalarla siempre y no dejar de subrayar que la Vocería de Seguridad Pública suele servir más para acomodar boletines que para llenar los vacíos de información que se generan. Es relevante establecer que si no saben lo que pasa en su estado en materia de seguridad es porque la autoridad federal apenas si les confía datos generales. La pregunta que todos nos hacemos, que si cuándo terminará esta crisis, es todavía más imposible de responder sin la rendición de cuentas que deberían hacer los alcaldes, secretarios y el Gobernador, de manera diaria y clara cada vez que se les cuestiona.

Imala: un pueblo en pausa

La reactivación económica en Imala parece más un acto simbólico que una solución real para sus habitantes. Mientras el Gobierno estatal celebra la apertura de algunos negocios, la comunidad sigue atrapada entre la violencia y el miedo. Las calles vacías, los clientes ausentes evidencian la frágil paz de la comunidad sin la presencia de los militares que resguardan el pueblo. Brinca el contraste entre la imagen de funcionarios recorriendo la plazuela y las calles sin personas. Mientras las autoridades posan para la cámara, los comercios apenas comienzan a abrir con desconfianza, luego de más de seis meses de crisis. En Imala, según constatamos en un recorrido, las familias siguen encerrándose temprano y la incertidumbre persiste. La reactivación económica forzada parece más una puesta en escena donde el principal actor, la comunidad, sigue sin ver un guión que garantice seguridad y estabilidad permanentes. Funcionarios apartaron lugar en un restaurante que había cerrado temporalmente y que ahora tenía intenciones de volver a la vida, sin embargo, ese corredor de restaurantes campiranos que te recibían en la pura entrada ahora son más que mesas y sillas polvorientas. Una tristeza. Mientras los grupos criminales sigan marcando el territorio y continúen enviando amenazas silenciosas, la vida en este pueblo seguirá en pausa, sin garantías de un verdadero regreso a la normalidad.

¿Se desgrana la mazorca?

Si bien es cierto que una golondrina no hace Primavera, llama mucho la atención la renuncia del Subsecretario de Economía de Sinaloa, Ahuizotl López, quien deja el cargo en medio de la crisis de seguridad y cierres de negocios. Justo ayer documentamos cómo una cadena de hamburguesas cerró una de sus tiendas en la plaza del sector Valle Alto debido, pues, al impacto económico qué la violencia ha tenido en la ciudadanía culiacanense. Peor es que el ex funcionario quiso hacer llegar a quien él pretendió su renuncia al revelar su decisión de dejar el cargo mediante un video editado para redes sociales, pero no ha habido posicionamiento formal desde el Gobierno del Estado, por lo que no se sabe si fue renuncia o cese. Ahuizotl López Apodaca dejó la Subsecretaría de Fomento Económico de Sinaloa y como comentamos al principio, por supuesto que llama la atención por la presión que debe haber en esa dependencia con el cierre de establecimientos y las decisiones del Gobierno de Sinaloa de aplicar un programa para repartir dinero a empresarios y comerciantes, a manera de préstamos y apoyos. Estos apoyos, es obvio, que no solucionan todo ante la duración de la crisis de seguridad que ya registra medio año y las quiebras de los negocios son cada vez más comunes. Veremos entonces qué dice el Gobierno sobre este caso.

Acusa Denise Díaz

acciones gandallas