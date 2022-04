Las mujeres siguen desapareciendo en Sinaloa, es una realidad que no se puede ocultar, las desapariciones superan a los homicidios, aunque las autoridades aseguran que este problema no amerita una estrategia especial y lo atienden igual que los homicidios... Una de las pocas novedades en la lucha contra esta tragedia es el uso del Protocolo Alba, que permite a las mujeres desaparecidas contar con una ficha de desaparición, lo que da inicio a un protocolo de búsqueda.

Y háganle como quieran

Y aunque desde el gabinete municipal se publicó la convocatoria en redes sociales para la caravana a favor de AMLO, el Alcalde negó que haya habido presiones para ello, es más, dijo que el Presidente es tan “querido” que no necesita nada de presiones, y las personas fueron libres de participar o no.

Y Sinaloa no podía ser la excepción; el sábado se realizó una caravana por las calles de la capital sinaloense, la cual se concentró frente del Palacio Municipal y en ella participaron funcionarios municipales como el mismísimo Alcalde Jesús Estrada Ferreiro ; su Secretario Particular, Érick Herrera y Cairo ; el titular del departamento de Comunicación Social, Vladimir Oviedo ; y el dirigente sindical, Julio Duarte Apán .

El último héroe

Y mire que si el Presidente Municipal culichi hizo su marcha el que de plano babea por AMLO es el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien participó en Sonora en un evento para promocionar la consulta de Revocación de Mandato y casi se envuelve en una bandera, cual niño héroe.

Dijo que los sonorenses y los mexicanos tienen que demostrar “al mundo” que son capaces de apoyar al “mejor Presidente en la historia de México”.

Y que nos regala esa declaración que reprodujeron la mayoría de los medios nacionales.

El secretario dijo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió “tener cuidado” con las expresiones que realizara, “no vaya a ser que te corran los del INE”, a lo que él le respondió “no me van a correr, pero supongamos que en uno de sus excesos me corran, pues me voy a parar con Durazo en la esquina de la calle Pino Suárez y Niños Héroes, a decir que es un honor que me corran por apoyar a Obrador”.

Cualquier meme que surja de eso es mera coincidencia.

Nos acordamos esa frase de la política añeja cuando pregunta un mandatario.

¿Qué horas son? Y le contestan “las que usted diga señor Presidente”.

Se suponía que con el PRI se había terminado aquella época de funcionarios serviles y agachones, pero por lo visto, aquí no ha cambiado nada.