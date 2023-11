Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Parece chiste que ya se hayan quemado los cartuchos en Morena, el PRI, el PAN y el puño de partidos que no juntan ni 10 afiliados, que se están reciclando tales personajes quemadísimos y hasta desterrados de los partidos que antes los cobijaron.

Reciclados y “quemados”

Por otra parte, en el ejercicio de la encuesta se propone que los alcaldes de Morena se reelijan, o en el caso del actual Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil , de Culiacán, que haga campaña y sea electo ahora sí y no impuesto.

En la encuesta incluso se usaron careos en los que aparecieron los nombres de Mario López Valdez , ex Gobernador de Sinaloa, en un ejercicio en el que iría por la Alcaldía de Ahome por el PAN y J esús Estrada Ferreiro por la Alcaldía de Culiacán, por tercera vez.

Los chistes y las malas compañías

La mañana de ayer domingo, el ex perredista Camilo Valenzuela Fierro convocó a una rueda de prensa en un restaurante en Mazatlán, la prensa estaba citada a las 08:30 horas, la mayoría llegó puntual, la premisa era la intención del izquierdista de anunciar su interés por un puesto en el Senado.

Valenzuela estuvo acompañado de un séquito de simpatizantes, la mayoría activistas y miembros de la izquierda socialista, entre ellos la maestra Patricia Cadena Estrada, la rueda de prensa dio inicio y se contaron estos chistes.

Chiste 1. ¿El pueblo está corrompido en la izquierda en estos momentos, como predica el Gobierno del País?

Chiste 2. Morena tiene derecho a dos senadores, se dice que el hombre ya tiene nombre, Enrique Inzunza, ¿usted ya habló con el Gobernador de esta intención suya?

Exacto, ninguno de los anteriores fueron chistes, ambos son cuestionamientos válidos por parte de reporteros que atendieron al llamado del aspirante, pero la maestra no lo vio de esa manera.

A cada uno de estos cuestionamientos lanzó una risa poco discreta y con un dejo de descalificación hacia el trabajo de la prensa, una total falta de respeto, al ser cuestionada, aplicó la del Gobernador, dio una excusa a su comportamiento y se deslindó del reprochable acto.

Y ahí aparecieron los patrones repetitivos, los acompañantes festejando las faltas de respeto de la señora, así mientras Camilo trataba de dar sentido y seriedad a su discurso, sus acompañantes hacían un circo, la incomodidad imperó y algunos reporteros optaron por retirarse, con un mal sabor de boca.

A quienes convocaron les decimos, este comportamiento se vuelve cada vez más común, por lo que si no desean ser cuestionados, no convoquen a la prensa, los reporteros están al servicio de la información y no al de dependencias, funcionarios o “suspirantes”. Más respeto para la profesión.

A los reporteros más dignidad, el periodismo no es un chiste, la relación entre ambas partes, o es respetuosa o no es.

Para Camilo Valenzuela Fierro y el resto de los “suspirantes”, tengan cuidado de quien se rodean, hay apoyos que terminan siendo el lastre que los hunde, recuerden que las malas compañías contaminan y “dime con quien andas...”.