Lambisconería

Llama la atención que el Cabildo de Mazatlán le haya puesto el nombre de Quirino Ordaz Coppel a la avenida antes llamada Bahía. Primero porque sabemos que en ese Cabildo no se mueve una hoja si no lo ordena el Alcalde Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, que nunca ha tragado al Gobernador y que si no fuera por las obras que le regaló, ya hace mucho que le hubiera declarado la guerra. Además todos sabemos que es de muy mal gusto andarle poniendo nombres a las calles o a los edificios de políticos que todavía están en funciones. El nombramiento hubiera tenido algún valor si se hubiera realizado una vez concluida la administración quirinista, porque de otra manera suena a lambisconería gratuita. Y pa’ cerrar el comentario, la verdad es que esperábamos un poco más de un Cabildo morenista y no las mismas prácticas de los políticos viejos, de andar poniéndose entre ellos los nombres de las cosas importantes. Como si hubieran ganado una revolución o una independencia, faltaba más.

La contradicción

Ahora resulta que Rubén Rocha Moya quiere que quienes estén en su equipo de trabajo dejen atrás al partido en el que militan actualmente. Siendo él, el asesor de gobernadores de otros colores, habiendo pertenecido al PRD y en puestos federales rodeado de militancia que no era cercana, en lo dicho, pero sí en la práctica. Si a esas vamos, con todo lo que le debe al Partido Sinaloense, le va a salir mejor que los morenistas se declaren pasistas a que los del PAS dejen de serlo para ser de Morena, no se balancea. Nomás que se acuerde que el mismo jefe de jefe de las y los morenistas, Andrés Manuel López Obrador, invitó al Gobernador de Sinaloa, y representante máximo del PRI en la entidad, Quirino Ordaz Coppel a representar a México en España, sin necesidad de renunciar a su militancia. Y a eso súmele que nadie le creería a un Héctor Melesio Cuén Ojeda que se va a olvidar de los colores del Partido Sinaloense, si es su negocio personal, de otra manera ni siquiera anduviera en esas alturas, soñando con secretarías a diestra y siniestra. De Alejandro Higuera sí le creemos que se pueda olvidar de los colores, a ese nomás prométanle un pedacito de poder y es capaz de pintarse los colores que quieran. Y mejor andarse con cuidado con esas peticiones, Gobernador electo, no se le vayan olvidar los colores a los morenistas y arranquen para otro lado, ya ve que son indisciplinados por naturaleza y peleoneros por vocación.

Que vacunen a los niños

De acuerdo al Gobierno federal, las jornadas de vacunación contra el Covid-19 son solamente para personas mayores de 18 años, por lo que niñas, niños y adolescentes no pueden obtener su inmunización. Y es este sector de la población el que se ha mantenido en clases virtuales desde que inició la pandemia, para evitar contagios de coronavirus. A pocas semanas del regreso a clases presenciales en algunas escuelas del estado, los contagios ya se han hecho presentes, al momento hay 11 casos entre administrativos, docentes y alumnado. En pocos días aumentó la cifra, ya que el 16 de septiembre la Secretaría de Salud informaba que solo había un maestro y un alumno contagiados. Ahora, el Secretario de Educación, Juan Alfonso Mejía López, dio a conocer que ya le mandó una solicitud a la Secretaría de Educación Pública de México, Delfina Gómez Álvarez, para que autorice la vacunación a mayores de 12 años de edad. Habrá que ver qué le contesta la Federación y si se le concede esa posibilidad, será que con esto ya se podría hablar de un regreso total a la presencialidad. Ojalá que se haga, pero lo vemos muy difícil porque si le dan las vacunas a Sinaloa, el resto de los estados estarían exigiendo el mismo trato. Seguramente la decisión se tomará en función del número de vacunas que encuentren.

Que se rasquen

con sus uñas

El miércoles, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel dio detalles de la reunión que sostuvo en la Ciudad de México, junto con el Gobernador electo, Rubén Rocha Moya, para pedir recursos para cerrar el año. Según el Mandatario se gestionaron mil 500 millones de pesos ante el Gobierno Federal para intentar llegar al 2022, de la mejor manera. Pero..., ese pero que nunca falta, en la petición no consideraron el rescate a los municipios. Según el próximo Embajador de México en España, el problema es el Estado y el déficit que tiene y necesita salir con sus problemas de aguinaldos y para eso no nada más es ir a pedir el dinero, tienes que justificarlo. Así que por ahorita habrá que ver cómo salen los municipios el año y el cierre de sus administraciones, tendrán que sacar dinero de abajo de las piedras.

Cultura

de protección civil