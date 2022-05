En su embestida, aseguró que los que siguen para un posible juicio político u otras acciones similares como personas no afines al Gobernador Rubén Rocha Moya, y se echó los nombres y apellidos: Luis Guillermo Benítez Torres, Alcalde de Mazatlán, Héctor Melesio Cuén Ojeda, Secretario de Salud, además de el Alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros y Jaime Montes Salas, quien fuera el Delegado de programas federales de bienestar y ahora es el Secretario de Agricultura, ni más ni menos.

‘Futureando’

con el Alcalde

En este proceso de posible juicio político contra el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro cada día vemos más aristas, elucubraciones y ahora hasta futurismo.

El Presidente Municipal armó una caravana de funcionarios, apegados y simpatizantes rumbo al Congreso del Estado donde se reunió con la Comisión Instructora al entregar y revisar su defensa.

No me lo va a usted a creer, pero quienes acompañaron a Estrada se chutaron unas 5 horas que duró la reunión, pero la nota no fue que el Alcalde mostró su músculo político durante la caravana, sino lo que dijo cuando salió.

Primero, como ya es su costumbre, arremetió contra los legisladores, dijo que hay diputadas y diputados que siguen agendas externas al Legislativos y se fueron en contra de él para que no sea candidato en 2024 (?), tiene ya una reelección como Alcalde, ¿a poco quiere más?.

En su embestida, aseguró que los que siguen para un posible juicio político u otras acciones similares como personas no afines al Gobernador Rubén Rocha Moya, y se echó los nombres y apellidos: Luis Guillermo Benítez Torres, Alcalde de Mazatlán, Héctor Melesio Cuén Ojeda, Secretario de Salud, además de el Alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros y Jaime Montes Salas, quien fuera el Delegado de programas federales de bienestar y ahora es el Secretario de Agricultura, ni más ni menos.

No queremos decir que los personajes que nombró son polémicos, pero lo son de alguna y otra manera, y también han tenido verdaderos encontronazos con los poderes ya instalados en este estado.

Por cierto, quién le habrá enseñado a hacer caravanas al Alcalde, hasta le salió bonita.