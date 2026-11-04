Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

La ciudadanía tiene derecho a saber por qué no se cumplieron los plazos, cuánto falta para concluirlas y si existen modificaciones o justificaciones para los retrasos. No basta con dejar que las máquinas sigan trabajando mientras la información permanece detenida.

El rezago persigue

al Gobierno

La falta de disciplina en el Gobierno estatal parece no tener una sola área de residencia. Si no es en transparencia, es en obra pública; si no es en la actualización de información, es en el cumplimiento de los plazos. El caso del nuevo malecón de Culiacán vuelve a poner sobre la mesa una constante: los compromisos tienen fecha, los recursos tienen monto, pero los resultados no siempre llegan cuando deberían. Dos etapas de construcción del malecón margen izquierda debieron concluir en septiembre y octubre de este año. Entre ambas representan una inversión superior a los 601 millones de pesos. Sin embargo, las obras siguen en proceso y no hay una fecha anunciada para su entrega. Al parecer, los calendarios de los contratos son más una referencia que una obligación que deba cumplirse. Y mientras los trabajos continúan, la información pública también se quedó a medio camino. El micrositio de Obras Públicas mantiene congelados los avances físicos en 84 y 61 por ciento, respectivamente, desde el 9 de julio. Más de tres meses sin actualizar los porcentajes de dos proyectos millonarios. Ni para informar cómo avanzan las obras parece haber demasiada prisa. El problema es que no se trata solamente de una plataforma desactualizada. Se trata de obras públicas que tienen contratos, empresas responsables, recursos comprometidos y fechas de terminación establecidas. La ciudadanía tiene derecho a saber por qué no se cumplieron los plazos, cuánto falta para concluirlas y si existen modificaciones o justificaciones para los retrasos. No basta con dejar que las máquinas sigan trabajando mientras la información permanece detenida. En marzo de 2025, el entonces Gobernador Rubén Rocha Moya asumió el compromiso de transparentar el desarrollo de la obra pública mediante este tipo de herramientas de seguimiento. Pero entre lo que se promete y lo que se cumple vuelve a aparecer una distancia que no debería normalizarse. Porque si una obra se retrasa, debe explicarse; y si los avances cambian, deben actualizarse. Para eso existen los contratos y para eso se supone que existe la transparencia. Al final, el nuevo malecón no es el único asunto pendiente: también lo está la disciplina administrativa para cumplir los calendarios y rendir cuentas. Si no es una dependencia la que deja de actualizar información, es otra la que no termina a tiempo sus proyectos. Y así, entre porcentajes congelados y obras que se prolongan, el rezago termina convirtiéndose en una constante del Gobierno estatal.

La licencia que no tiene fecha de caducidad

En el Ayuntamiento de Culiacán parece que una licencia aprobada por unanimidad tiene más peso que las preguntas sobre lo que establece la Constitución. Al menos esa es la postura que dejó ver el Secretario del Ayuntamiento, José Ernesto Peñuelas Castellanos, cuando se le cuestionó qué procede tras cumplirse seis meses de licencia de Juan de Dios Gámez Mendívil. Su respuesta fue repetir que el permiso solicitado el 1 de mayo fue aprobado por unanimidad y que, por tratarse de una ausencia mayor a diez días, el acuerdo sigue vigente. Lo repitió varias veces, pero dejó sin responder lo más importante: ¿qué pasa con el límite constitucional de seis meses? El artículo 148 de la Constitución de Sinaloa es claro: ninguna licencia, por motivo alguno, podrá concederse por más de seis meses. No parece un detalle menor ni algo que pueda resolverse recordando cuántos votos tuvo el acuerdo de Cabildo. Y mientras el Secretario insiste en que la licencia sigue vigente, la Presidenta Municipal provisional, Ana Miriam Ramos Villarreal, tampoco ofrece mayor claridad. Su explicación es que, mientras continúe la investigación de Gámez Mendívil, el estatus de su licencia será el mismo. Pero una cosa es la investigación y otra la situación administrativa y jurídica de la Presidencia Municipal. Una no explica automáticamente a la otra. El Ayuntamiento tiene sobre la mesa un planteamiento formal de la regidora Erika Sánchez Martínez, quien pidió revisar el vencimiento de la licencia y definir si corresponde declarar la falta absoluta y dar vista al Congreso. Sin embargo, por ahora la respuesta institucional se limita a revisar el documento y sostener que el acuerdo original prevalece. La pregunta es si ¿puede un acuerdo de Cabildo mantener indefinidamente una licencia cuando la Constitución establece un límite de seis meses? Y, sobre todo, ¿quién va a asumir la responsabilidad de dar certeza jurídica a la Presidencia Municipal? Porque la unanimidad de una votación no sustituye la obligación de cumplir la Constitución y Culiacán no tendría por qué quedarse con una Alcaldía cuya situación jurídica se explica a base de repetir que todo sigue igual. Los botones de auxilio, ¿tendrán auxilio?

Inicia Gobierno de Mazatlán con la

Vocería de Seguridad

En medio de la racha violenta por la que atraviesa Mazatlán, el Gobierno municipal puso en marcha la Vocería de Seguridad, la cual cada martes informará sobre las actividades en materia de seguridad en el municipio. Acompañada del Secretario de Seguridad Pública Municipal, Gabino Ulises Jacobo Guerrero, y del Secretario del Ayuntamiento, Abraham Alfonso Ávalos Osuna, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez puso en marcha este acercamiento con los medios de comunicación. En la primera edición de este acercamiento, Palacios Domínguez aprovechó para anunciar que en los próximos días llegarán al puerto 4 mil elementos más de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en Mazatlán, con lo que sumarán ya más de 13 mil elementos de las Fuerzas Federales desplegados para contrarrestar la racha violenta en este Municipio. Palacios Domínguez destacó la afluencia de más de 60 mil personas a la Callejoneada del Día de Muertos y la asistencia de cerca de 48 mil 325 personas a los panteones en este municipio. Por su parte Jacobo Guerrero dio a conocer que durante la semana que acaba de concluir, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvieron a nueve personas, aseguraron 15 armas de fuego y recuperaron tres vehículos que contaban con reporte de robo. También del Secretario de Seguridad Pública Municipal informó que a partir de hoy se activan las casetas de Policía en Cerritos, la cual va a ser ocupada por el Escuadrón Acuático, asimismo la caseta que se encuentra en Zona Dorada, que será una réplica de lo que hay en el Centro Histórico con la Policía del Grupo de los Metales. La primera edición fue de mucha información sobre seguridad en el puerto. Ojalá permanezca esta iniciativa de apertura y no se hagan bolas como ha pasado a nivel estatal.