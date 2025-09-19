Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Total, que entre los reclamos del gremio de la salud estaban que a las personas baleadas ya no las manden al Hospital General de Culiacán, sino que estas sean llevadas a un espacio exclusivo para este tipo de ingresos, o de plano que se encargue el personal del Ejército Mexicano y se los lleven al Hospital Militar de Mazatlán.

Otro flanco

desesperado

Mire si hay poco gremios que han sido gravemente lastimados durante esta crisis de seguridad como el del área de la salud, desde enfermería, cirujanos, especialistas, y todo aquel héroe o heroína que lo da todo por la salud.

Y es que personal adscrito al Hospital General de Culiacán se manifestó en rechazo de seguir atendiendo a pacientes que ingresen por heridas de bala, ya que consideran que tenerlos es un riesgo por ser propensos a ataques en el interior del hospital.

Tristemente no es algo que prevean, sino algo que ya vivieron y simplemente no quieren volver a pasar.

No se necesita hacer mucha memoria, pues el pasado 30 de agosto fue aquel atentado contra un paciente, a cargo de una persona que se disfrazó de médico y eludió fácilmente los dispositivos de seguridad del lugar.

El hartazgo del personal alcanzó sus límites con el episodio de este miércoles, cuando una mujer intentó hacerse pasar por enfermera y llevaba una jeringa con sustancia desconocida, pero una empleada logró delatarla para que la arrestaran.

Es decir, nuevamente una persona simuló ser trabajadora del hospital sin que ningún elemento de vigilancia ni de seguridad pública lo detectara, lo cual dejó en evidencia que ataques fatales como el de agosto pueden repetirse más pronto que tarde.

Y en esta ocasión hablamos solamente de hospitales públicos, porque mire usted si en Culiacán y Sinaloa hay historial de agresiones armadas dentro de clínicas privadas.

Imagine cómo de consternado y agraviado está el personal del sector salud, que siendo su plantilla gente que no se raja ante pandemias y demás contingencias sanitarias o climáticas, tuvieron que amenazar con un paro laboral para ser escuchados ante algo que consideran una clamorosa necesidad.