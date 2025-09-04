Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

La declaración de Cuitláhuac González Galindo deja claro que las autoridades saben que los protocolos se han relajado. La pregunta es: ¿por qué no se corrigió antes? La crisis de violencia en los hospitales no es nueva. En apenas un año, ya van cuatro ataques en centros de salud estatales, con un saldo de al menos seis muertos y varios heridos. El caso más reciente, la masacre en el Hospital Civil, debería haber encendido todas las alarmas.

Seguridad de papel

en hospitales

El Gobernador pide "una evaluación más estricta". Pero la sociedad espera algo más que evaluaciones: acciones inmediatas y contundentes para blindar los espacios donde la vida se supone que debe cuidarse, no perderse. Porque si hoy es fácil esquivar un detector de metal en un hospital, mañana puede ser igual de sencillo entrar con un arma a un aula universitaria o a cualquier otro espacio público. Y entonces ya no estaremos hablando solo de omisiones, sino de un fracaso absoluto del Estado para garantizar lo más elemental: seguridad.

Nueva señal del hartazgo rutinario

Claramente no es algo que quisiéramos asegurar, pero salvo un verdadero milagro o suceso extraordinario, Sinaloa cumplirá un año secuestrado por una pugna criminal entre facciones del Cártel de Sinaloa, cuya mayor víctima es la ciudadanía. Se toma como punto de ruptura, literal y metafóricamente, ese 9 de septiembre del 2024, porque aunque lo que había antes no era ni mucho menos un clima de paz, al menos permanecía esa sensación de que las actividades de las y los sinaloenses podían realizarse de manera normal, o al menos podíamos convencernos de ello. Pero desde que se declaró abiertamente esta disputa entre “Los Chapitos” y “Los Mayos”, Sinaloa pasó de ser una entidad reconocida como productora de alimentos, con grandiosos destinos turísticos y ambiente fiestero, a ser ese sitio al que nadie quiere llegar, o si llega, estar el menor tiempo posible. Y como hemos dicho varias veces en este espacio, la sociedad sinaloense no merece esto. Una de las vías más recurrentes que hemos visto en este año de agravante violencia para reclamar y exigir a las autoridades que hagan lo que les toca, ha sido con marchas, plantones, manifestaciones y concentraciones masivas que sirvan para reflejar que no es capricho ni reniego de unos pocos, sino que todos están hartos.. Este domingo, asociaciones civiles y organismos gremiales organizarán una marcha que no tiene otro fin más que permitir al ciudadano de calle que pueda expresar lo que siente y ha sentido desde hace un año, a alzar la voz para denunciar que le han quitado su sitio de esparcimiento, que el ruido de las balas ya no lo dejan dormir a gusto, o que ha perdido su trabajo porque todo se fue al garete. Dentro del grupo que impulsa esta movilización está el chef y empresario Miguel Taniyama, ese mismo que aprovechó un espacio en el Cabildo Abierto de Culiacán para decirle al Alcalde, Juan de Dios Gámez Mendívil, que las canchas de fútbol son muy bonitas, pero al municipio le urge que su líder ponga atención en lo que más importa ahora mismo. Ese misto chef que estuvo metido en la iniciativa de “Jalemos con la Banda” para que las y los culiacanenses pudieran recordar, aunque sea un par de horas, lo que se siente una tarde rodeados solo del ruido de la música banda y el aroma de un buen aguachile. Y ayer al invitar a esta marcha, el restaurantero fue claro en reconocer que la ciudadanía ha reconocido su parte de la responsabilidad de que estemos como estemos, porque este problema efectivamente se ha construido desde todos los ejes, pero así como ya se aceptó la carga ciudadana, toca que el Estado no solo reconozca su parte de responsabilidad, sino que actúe, corrija y entregue resultados. Esperemos que esta nueva convocatoria mantenga un sentido y trasfondo ciudadano, que se apegue exclusivamente a reflejar el hartazgo justificado e incesante, porque incluso estas últimas semanas parecía que por fin se avanzaba en alcanzar la tranquilidad, pero de repente salen masacres en hospitales y nuevamente balaceras a plena luz del día. Ojalá sea una marcha con un solo discurso, propósito y visión: pedir que Sinaloa vuelva a ser de los sinaloenses.

