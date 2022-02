Los diputados y el Gobernador aprobaron los descuentos del 50 por ciento en el agua potable para adultos mayores y discapacitados, porque seguramente consideran que con eso van allegarse capital político, pero de eso a que anden preocupados por molestar a Estrada Ferreiro se nos hace una propuesta sin sustento.

Y enmudeció el palenque

El problema de fondo, y lo ha dicho el Gobernador, Rubén Rocha Moya, es que no se pueden seguir albergando los reos del fuero federal en un penal estatal, son un riesgo, dice el titular de Seguridad, hasta para ellos mismos.

Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad, admitió que los centros penitenciarios no reúnen las condiciones necesarias de seguridad, con decirle que en el de Aguaruto han pasado 12 directores y no hay quien ponga tantito control, es más, como si fuera chiste, dijo que algunos solo han durado dos días.

No es la primera vez que en el penal de Aguaruto se han asegurado animales, pero en la última revisión en la que que se aseguraron más de un millón de pesos, armas, droga, y bebidas alcohólicas, llamó la atención que había gallos de pelea

Los berrinches

de un Alcalde

Muy preocupado por recaudar dinero, quiere cobrar hasta por respirar, pero no se ve que los recursos se estén aplicando en los servicios públicos, donde más se necesita.

Ridículo, por no decir algo más hiriente, el comportamiento infantil del Alcalde que todo se toma personal.

Alzado

Reforma sin futuro

Según la iniciativa, la reducción no afectaría la operatividad de las instituciones partidistas, ni la estabilidad del sistema vigente de los partidos políticos.

Recordemos que la ex legisladora Francisca Abelló Jordá, de Morena, plantea reformas al artículo 65 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa con el objeto de reducir un 50.77 por ciento de las prerrogativas entregadas a los partidos políticos a nivel local.

Las razones

del Carnaval

Poca gente sabe lo que hay detrás de hacer o no el Carnaval de Mazatlán, y aquí les vamos a contar un poco.

Resulta que el Carnaval mazatleco es ante todo un gran negocio, un negocio que comienza a dejar dinero para decenas de personas desde el momento en que se anuncia, o ¿apoco ustedes creen que nuestros políticos andan tan empeñados en hacerlo por amor al pueblo?

No, resulta que cada cosa que se mueve en la gran fiesta mazatleca se convierte en dinero, y lo mejor de este negocio es que se hace con dinero público, así que nadie tiene que invertir, solo se trata de ganar, un negocio redondo.

Cuando usted le pone atención a la polémica generada, por si se va a hacer o no el Carnaval, póngase abusado, en realidad a nuestros políticos no les interesa si se hace o no, el negocio está en organizarlo.

En gastar millones de pesos en eventos, monigotes, estructuras, iluminación, carrozas reales y carros alegóricos, artistas y mil cosas más; gastar, gastar y gastar, no importa si el viernes se decide si se hace o no la fiesta, el dinero ya habrá sido gastado.