Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Porque si la propia institución reconoce que los datos diarios son preliminares y que la clasificación puede cambiar conforme avanzan las investigaciones, lo que se está pidiendo no es nada extraordinario: que explique con claridad cuáles son los criterios con los que determina qué muerte entra y cuál no entra en la estadística de homicidios dolosos. Eso es precisamente lo que no hizo la Fiscal.

Lo mínimo... y ni eso

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa parece querer presentar como un acto de apertura y compromiso con los medios de comunicación algo que debería ser, simplemente, parte de su trabajo: informar con oportunidad y claridad sobre las muertes violentas que ocurren en el estado. Claudia Zulema Sánchez Kondo defendió el reporte diario de homicidios como un “compromiso” que la institución asumió desde que comenzó la crisis de seguridad hace dos años. El problema es que, en una emergencia de esta magnitud, informar no es un favor ni una cortesía hacia los medios. Es lo mínimo. Y aun en eso, la Fiscalía está quedando a deber. Porque si la propia institución reconoce que los datos diarios son preliminares y que la clasificación puede cambiar conforme avanzan las investigaciones, lo que se está pidiendo no es nada extraordinario: que explique con claridad cuáles son los criterios con los que determina qué muerte entra y cuál no entra en la estadística de homicidios dolosos. Eso es precisamente lo que no hizo la Fiscal. Ante una investigación periodística que documentó 133 muertes violentas omitidas o clasificadas de manera distinta en los registros oficiales, la respuesta fue negar que exista “manoseo” en las estadísticas y defender la seriedad de la institución. Pero decir que no hay manipulación no responde a la pregunta central.

¿Cuál es el criterio?

¿Qué ocurre con una persona que resulta herida en un ataque armado y muere días después? ¿En qué momento deja de ser una muerte asociada a un hecho violento y pasa a formar parte, o no, de la estadística de homicidios dolosos? ¿Quién determina esa clasificación? ¿Bajo qué protocolo? ¿Se corrigen posteriormente los reportes preliminares? ¿Con qué periodicidad? ¿Dónde puede consultar la ciudadanía esas modificaciones? Son preguntas elementales para una Fiscalía que pretende que sus cifras sean tomadas como referencia para medir la violencia en Sinaloa. Y aquí está el verdadero problema: la Fiscalía no puede pretender que entregar un reporte diario sea suficiente para acreditar transparencia, mucho menos cuando esos mismos reportes presentan inconsistencias que una investigación periodística logró documentar. La crisis de seguridad en Sinaloa no se resuelve solamente con contar muertos. Pero si ni siquiera se cuentan bajo criterios claros, uniformes y verificables, entonces hasta la dimensión del problema queda sujeta a interpretación. La institución ha fallado en distintos frentes de esta crisis: en la prevención, en la reacción, en la investigación, en la procuración de justicia y en la capacidad de ofrecer resultados que devuelvan confianza. También ha tenido dificultades para construir un discurso institucional capaz de explicar qué está ocurriendo y qué se está haciendo para contenerlo. Por eso resulta poco convincente que ahora se presente como un mérito el hecho de informar diariamente a los medios. Informar es lo mínimo. Y en este caso, ni siquiera eso parece estar suficientemente bien hecho. Negar el “manoseo” no basta. La ciudadanía no necesita que le digan que las cifras son serias. Necesita poder comprobarlo.

La Alcaldía de Culiacán y el arte de no decir ni sí ni no