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Qué mala suerte que el aviso no llegó a tiempo, ¿verdad? Porque quizá ese es el problema de pensar la seguridad solamente a partir de las amenazas que alguien alcanza a reportar. En Tepuche ya habían matado a un síndico. El antecedente estaba ahí, bastante claro, aunque nadie hubiera llegado a decir que estaba siendo amenazando.

¿Y si hubiera avisado?

En Culiacán ya sabemos que matar a un funcionario no necesita demasiados avisos. En Tepuche, de hecho, ya había pasado. En marzo asesinaron al síndico Héctor Bartolo Zamudio Ríos y unos meses después el cargo lo ocupó David Guadalupe Ramírez González. El viernes, a David también se lo llevaron de su casa. Y lo mataron. Pero David nunca dijo que estuviera amenazado, aclaró la Alcaldesa Ana Miriam Ramos. Esa fue la respuesta cuando le preguntaron si tenía alguna medida de seguridad después de lo ocurrido con su antecesor. No avisó. No dijo nada. No pidió protección. Y, por lo visto, hasta ahí llegaba lo que podía hacer el Ayuntamiento. El asunto es que David sí estaba cerca de las autoridades. Participó en una jornada de bienestar en Tepuche, estuvo en actividades de las Jornadas de Paz y se reunió con funcionarios y fuerzas federales. Todo eso ocurrió semanas antes de que hombres armados entraran a su casa y se lo llevaran. Qué mala suerte que el aviso no llegó a tiempo, ¿verdad? Porque quizá ese es el problema de pensar la seguridad solamente a partir de las amenazas que alguien alcanza a reportar. En Tepuche ya habían matado a un síndico. El antecedente estaba ahí, bastante claro, aunque nadie hubiera llegado a decir que estaba siendo amenazando. Ahora habrá que buscar otro síndico para Tepuche. El Cabildo revisará el procedimiento y, probablemente, habrá otra persona dispuesta a ocupar un cargo que ya cobró la vida de dos de sus últimos titulares. Y habrá que preguntarle, supongo, si ha recibido amenazas. Porque si no ha recibido ninguna, todo tranquilo. El Ayuntamiento dice que trabaja todos los días para enfrentar una situación para la que “no estamos preparados”. Tal vez ese sea precisamente el problema. Que en Tepuche ya no deberían estar esperando el siguiente aviso.

Que den la cara

Una madre murió electrocutada dentro de una escuela primaria de Culiacán y, días después, la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién se hará responsable? Porque no estamos hablando de un accidente ocurrido en un lugar abandonado o en una zona donde nadie sabía que había un riesgo. Las madres de familia aseguran que desde el año pasado habían advertido a la dirección del plantel sobre cables expuestos y el peligro que representaban. La tragedia ocurrió y ahora los alumnos siguen sin clases presenciales ni una estrategia clara de educación a distancia, mientras las familias continúan viendo, según denunciaron, cables expuestos en el mismo plantel. Entonces, ¿qué tuvo que pasar para que se atendiera el problema? ¿Tenía que morir una madre de familia? La SEPyC tiene que dar la cara. No basta con suspender clases o esperar a que el escándalo pase. Tiene que explicar qué sabía la autoridad educativa sobre las condiciones del plantel, qué revisiones se habían realizado y, sobre todo, por qué un riesgo que presuntamente había sido advertido no fue atendido antes de que cobrara una vida. También Protección Civil tiene que explicar qué hizo y qué dejó de hacer. Las escuelas deben ser espacios seguros para los niños, pero también para sus familias y para los trabajadores que todos los días están ahí. Y hay otra institución que debe llegar hasta las últimas consecuencias: la Fiscalía. Si hubo omisiones, negligencia o responsabilidades, estas deben establecerse conforme a la investigación. No se trata solamente de reparar unos cables. Se trata de hacer justicia por una mujer que salió de su casa para recoger a su hijo y no volvió. Se trata de garantizar que ninguna otra familia tenga que pasar por una tragedia similar para que las autoridades reaccionen. Las madres y padres están pidiendo algo que debería ser elemental: respuestas, seguridad y justicia. La SEPyC y Protección Civil deben dar la cara. Y la Fiscalía debe investigar hasta donde tenga que llegar. Porque una tragedia así no puede terminar simplemente con una escuela cerrada unos días y un expediente más en un escritorio.

Paloma e Inzunza

en el Senado