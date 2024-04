Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Desafortunadamente, las representaciones proporcionales tanto en los cabildos como en el Congreso, lejos de permitir una variedad de opiniones o puntos de vista acerca de la política, son vistos como espacios para amarrarse al dinero público sin necesidad de hacer campaña.

El agandalle regulado, revés a los multi-pluris

Bien hizo el Tribunal Electoral de Sinaloa con prohibir eso de que un candidato a alcaldías pueda amarrarse a una regiduría de representación proporcional, o plurinominales, como premio de consolación.

Porque a final de cuentas no es nada más que eso, un premio de consolación para que en caso de no prosperar las aspiraciones por ser munícipes, tenerse garantizado un sueldo nada despreciable como Regidor, incluso si nadie le vota.

Como decíamos, el Teesin prohibió las dobles candidaturas para los ayuntamientos, y los primeros en anunciar sus cambios fueron los del PAN, a los que no les quedó de otra más que modificar sus listas en El Rosario, Sinaloa de Leyva y Badiraguato.

El caso más notorio es el de Sinaloa municipio, donde ahí sí que cambiaron al candidato por la Alcaldía con el proceso de campañas ya empezado, a ver qué tanto les afecta la situación.

Y estos cambios no solo van para el PAN, eh, que los gandallas no conocen colores. Solamente que el resto de partidos aún no dan a conocer sus cambios de candidaturas.