Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Empresarios y personalidades se dieron cita en el nuevo Hotel Vantage Pueblo Bonito, que pone a Mazatlán a la altura de las Grandes Ligas... Ojalá todo lo demás se le redondee al puerto, y que no volvamos a caer en un bache como los del aeropuerto.

Altas expectativas

La visita del Gabinete federal de seguridad a Sinaloa ha sido reprogramada para el domingo 20 de julio. No se canceló, se pospuso. Y ese matiz no es menor: significa que la reunión sigue siendo prioritaria, o al menos eso se espera.

Las cifras de homicidios en la entidad no dan tregua, y aunque el Gobernador Rubén Rocha Moya asegura que hay presencia de elementos de distintas corporaciones, el hecho de que se convoque a las más altas autoridades en materia de seguridad deja ver que se trata de un momento crítico.

Por eso, el cambio de fecha no debe interpretarse con ligereza, ni por parte del Gobierno estatal ni del federal. Lo que está en juego no es una simple agenda, sino la expectativa de una estrategia contundente frente al repunte de la violencia.

Sinaloa no necesita más diagnósticos, necesita respuestas. Y la presencia del Gabinete de seguridad no debería ser una visita simbólica ni un acto de protocolo. La ciudadanía espera resultados reales, compromisos verificables y, sobre todo, una señal clara de que no se ha normalizado el horror.

Que la reprogramación sirva, al menos, para afinar detalles y llegar con algo más que discursos.