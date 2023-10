Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Mientras Acapulco sufre, en Chilpancingo, la capital de Guerrero, la Alcaldesa ni siquiera tuvo la delicadeza de suspender su informe, y mucho menos el festejo. Fuegos artificiales fueron lanzados en su honor anoche, mientras a unos kilómetros sus paisanos en el puerto turístico viven la desesperación, el desamparo y la pérdida total.

El caos tras ‘Otis’

Es obvio, coincidimos, que desde la ANUIES y la UNAM desconocen el tema, porque cualquiera que no esté en la nómina de la UAS, que no le debe nada a Madueña ni a Cuén Ojeda, entiende que no se trata de la autonomía, sino de auténticos ejemplos de organización delictuosa para desfalcar a la Universidad.

Rubén, el regañador

sin ley

El Gobernador Rubén Rocha Moya se levantó de malas este jueves pues al llegar al evento de la dispersión de apoyos económicos en Culiacán para familias damnificadas protagonizó uno que otro berrinche.

Y es que desde minutos antes de llegar entre los trabajadores estatales se empezó a disparar la advertencia: “El jefe viene enojado”, para que cada quién pusiera una atención especial en su trabajo y no dar motivos.

Mientras el Gobernador Rocha Moya estaba dando su discurso de cómo él también sufrió cuando niño, pues dice que también le tocó perder patrimonio por las lluvias, unas señoras que iban a recibir el apoyo se pusieron a platicar entre ellas.

Pues al Gobernador no le pareció y las mandó callar.

“A ver si me dan chance de hablar a mí”, dijo, para que segundos después el personal del Estado les pidiera a las señoras guardar silencio. Que necesidad cuando lo importante eran los apoyos.

Por cierto, en el evento estuvieron presentes todos los funcionarios y funcionarias del Gabinete de Rocha Moya, menos el titular de Agricultura, Jaime Montes Salas y el de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez.

No es secreto que estos dos funcionarios no son del agrado del Gobernador, por lo que no parece coincidencia que los dos negritos en el arroz en el Gabinete de Rocha no estuvieran presentes.