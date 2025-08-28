Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Sólo por mencionar ejemplos, quizá, sería regular algunos de los sueldazos que perciben por ahí funcionarios de confianza que nadie sabe qué pintan en la Universidad. O ese rubro de gastos generales que quién sabe qué incluye, pero que ronda muchos millones. Poquito más descaro y crean algún Departamento de Asuntos Sin Importancia, que sería como el cajón donde echan a todos los esos coordinadores de niveles A, B o C, porque son los que a veces trabajan y a veces no.

El papelón en el Senado

No podrían haber terminado los trabajos de la Comisión Permanente sin otro episodio lamentable, que actualiza y sube de nivel nuestra galería vergonzosa de la política mexicana, que sin más ni menos que un tiro entre los senadores Alito Moreno, del Partido Revolucionario Institucional, y Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo. El momento se hizo viral mientras se transmitía en vivo, con la señal de un reportero de comunicación del Senado que pretendía dar salida al evento, que sin esperar, se convirtió en una pista de circo apenas terminó de entonarse el Himno Nacional mexicano. Además de que el hecho ya se conoce seguramente en todo el mundo, por la relevancia de los personajes, llega en estos momentos de crisis por la violencia en el País y una no muy clara política de coparticipación en contra de que Estados Unidos denomine organizaciones terroristas a los cárteles. El saldo es de un empleado del Senado, Emiliano González, lastimado, con lesiones que lo llevaron a que le pusieran un sospechoso collarín y hasta un vendaje y cabestrillo para su brazo derecho, y un Fernández Noroña zangoloteado y hecho encabronar. La bronca se fue a las manos luego de que, según el Presidente de la Comisión, Fernández Noroña, Alito y su banca de tricolores habían presionado durante toda la sesión. En el video, de los que ya hay decenas de versiones en las redes sociales, incluso se puede escuchar la breve conversación: “Te estoy pidiendo la palabra...”, le dice Alito. “No me toque”, responde Noroña. “Por eso, nomás para... No, no, espérate”, dice Alito mientras empiezan a manotearse. “No me toque”, grita Noroña. Entonces comienzan los empujones, uno que otro agarrón, otro “aruñón”. “No vengas a provocar aquí”, le grita de nuevo Noroña y se lo llevan a empujones. En uno de esos momentos aparece el trabajador del Senado, que, por metiche, se lo llevan de corbata y es el único que cae al suelo. Lo que entendemos es una frustración del Senador del tricolor, debido a que no terminó de decir lo que quería decir durante la sesión de este miércoles, que resultó la última de la Comisión Permanente. Fernández Noroña, junto con su gente, dio una conferencia en la que habló de interponer denuncias penales por lesiones y daños a propiedad ajena, y de dar para adelante a una posible solicitud de desafuero de Moreno ante la Fiscalía General de la República. “En mi condición de Presidente de la Comisión Permanente, esa es la razón por la que me agreden, es gravísimo, es un... reitero, es un hecho sin precedente en la historia legislativa del País”, dijo Fernández Noroña. “¿Qué procede? Pues presentar las denuncias y le corresponde a la Fiscalía solicitar el desafuero, y cuando esto se haga, procederemos”. Alito, por su parte, dirigió una conferencia de prensa para explicar que prácticamente esto es otro pretexto para perseguir opositores. También le elevó el nivel de temperatura a los comentarios al referirse a los de Morena como narcopolíticos. Moreno, quien también es el dirigente nacional del Revolucionario Institucional, advirtió que el PRI no se va a quedar callado ni mucho menos de brazos cruzados y anunció que saldrán a las calles para exigir al gobierno “cínico y corrupto” que detenga ya sus abusos.

Los amiguis

en sus planes

Ahora, ya que son amiguis, el Gobernador Rubén Rocha Moya y el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, andan muy de la mano haciendo planes y sinergias para que las cosas se vean más bonitos incluso en medio de una crisis de inseguridad. Resulta que este miércoles la UAS y Gobierno de Culiacán firmaron un convenio de colaboración para reactivar el Paseo del Ángel y realizar actividades dentro del programa de actividades del aniversario del municipio. Este acuerdo, según explicaron, también incluye la participación y apoyo de la casa rosalina para la próxima edición de la Feria Internacional del Libro Culiacán 2025. Como se recordará, en la UAS ya tienen meses asegurando que no hay lana. El mismo Rector Madueña señaló que para su festival cultural se realizaría sólo con talentos locales, lejos de aquellas fiestonas y cotorreos que Juan Eulogio Guerra Liera se aventó con Air Supply o Electric Light Orchestra. La idea es buena y la relación que fincó Madueña con Rocha, ahora la suma con el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien firmó el convenio. Y pues de los desvíos de más de 700 millones de pesos, pues ya ni hablamos, ¿verdad?

Pues de dónde charcos si no hay agua