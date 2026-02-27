Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

En medio de la ola de desaparecidos en Mazatlán y Concordia, el hallazgo de fosas clandestinas en El Verde, Concordia, el aumento de la violencia en Escuinapa y la ola de asesinatos en Culiacán, es el contexto en el que arriba la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al puerto.

El contexto en el que llega Sheibaum a Sinaloa

En medio de la ola de desaparecidos en Mazatlán y Concordia, el hallazgo de fosas clandestinas en El Verde, Concordia, el aumento de la violencia en Escuinapa y la ola de asesinatos en Culiacán, es el contexto en el que arriba la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al puerto. Este jueves se cumplieron 23 días de la desaparición de los cuatro turistas originarios del Estado de México en Mazatlán y hasta el momento no han sido localizados. Su desaparición fue el pasado martes 3 de febrero cuando esta familia se paseaba en racers por la zona de Cerritos y El Habal, donde un grupo armado los interceptó y se los llevó; una mujer y una menor fueron dejadas en libertad, pero no así tres hermanos y un cuñado. Afuera de Palacio Nacional en la Ciudad de México, como en Mazatlán y otras ciudades, se han realizado manifestaciones para exigir que aparezcan con vida. Además, desde el pasado 5 de octubre de 2025, Carlos Emilio Galván Valenzuela, de 21 años de edad, originario de Guadalupe Victoria, Durango, fue reportado como desaparecido en Mazatlán, luego de que se perdiera todo contacto con él por la madrugada, tras salir del bar Terraza Valentinos, cuyo copropietario es Ricardo Velarde Cárdenas, en ese entonces Secretario de Economía de Sinaloa. Desde esa fecha hasta el día de hoy, su familia y amigos han realizado intensas manifestaciones para solicitar que aparezca. El pasado 23 de enero, en el municipio de Concordia, un grupo armado privó de la libertad a 10 trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp, entre ingenieros y personal de seguridad. Lo anterior detonó el mayor operativo de búsqueda de fuerzas federales en ese municipio. El pasado 1 de febrero el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, anunció que por instrucciones de la Presidenta de la República y el Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, se reforzaría desde ese domingo el operativo de búsqueda de los trabajadores mineros. Precisó que en dichas acciones participan mil 190 elementos del Ejército Mexicano, 270 de Fuerzas Especiales, 100 de la Guardia Nacional y 20 ministeriales, aunque en el despliegue también se ha visto a personal de las secretarías de Marina Armada de México y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de las fiscalías generales de la República y de Justicia del Estado, todo con apoyo de tres helicópteros y dos aviones militares Texan. Hasta el momento, en al menos seis fosas clandestinas en las inmediaciones del poblado de El Verde, a unos 14 kilómetros al norte de la ciudad de Concordia, han sido localizados 14 cuerpos, cinco de ellos corresponden a trabajadores mineros privados de la libertad en enero, pero de los otros nueve cuerpos hasta el momento no se ha dado a conocer que hayan sido identificados y entregados a sus familiares. De los otros cinco trabajadores mineros hasta el momento se desconoce su paradero. Además, en Mazatlán la ola de desaparecidos sigue y los operativos de seguridad no han logrado contener este delito. En el puerto se han realizado decenas de marchas y manifestaciones de familiares de los desaparecidos, pero hasta el momento las cifras de este delito no indican que hayan bajado. En sí, la Presidenta llega a un Sinaloa donde desde el pasado 9 de septiembre de 2024 que inició la disputa entre los Guzmán y los Zambada, y se acumulan 2 mil 884 asesinatos y 3 mil 337 personas privadas de la libertad.

Los 10 temas del PAN

Mientras la mayoría de aplaudidores morenistas se preparan para buscar el mejor ángulo de sus fotografías con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hay otros grupos que por lo menos en el papel pretenden comportarse como Oposición o mantenerse con un enfoque crítico ante la situación por la que atravesamos. Y aunque usted no lo crea, la dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Wendy Barajas Cortés, fue una de las pocas que salió a levantar la voz. Y es que pues ante la tan anunciada visita de la Presidenta Sheinbaum a Mazatlán, San Ignacio y Culiacán, muchos grupos han hecho mutis, de hecho sólo los productores del campo han hecho comentarios, pero de los demás ni sus luces. Barajas Cortés recalcó que Sinaloa no necesita actos protocolarios ni banderazos de obra, sino soluciones reales ante la crisis de seguridad y económica que atraviesa el estado. Criticó que el tema quede en mero “turismo político presidencial”, mientras hay familias que viven con miedo, inmersos en la ingobernabilidad que ha dejado en la vulnerabilidad al estado. La dirigente recalcó que hay 10 temas en Sinaloa que requieren la intervención urgente del Gobierno federal, como una estrategia eficaz e inversión extraordinaria para recuperar la seguridad en Sinaloa, recursos suficientes y coordinación real para la búsqueda de personas desaparecidas, acciones contundentes para frenar los feminicidios y protección y respaldo efectivo para policías. También pactar un precio justo y pago oportuno a productores del campo, un plan emergente de apoyo a comerciantes y empresarios afectados por la violencia, mayor atención y reparación de daños a las víctimas de violencia y apoyo directo a pescadores sinaloenses. Además de programas emergentes para la construcción de paz y prevención del delito y presupuesto suficiente para salud, educación y desarrollo productivo. ¿O usted qué piensa sobre este posicionamiento?

Yo tengo otros datos

Pues resulta que a Imelda Castro Castro le publican una encuesta donde aparece en tercer lugar rumbo a la Gubernatura de Sinaloa por Morena, y su respuesta es básicamente que esos datos no cuentan porque ella tiene otros. Dice que no se trata de una sola medición, sino de entre 20 y 30 encuestas que la colocan en primer lugar. El estudio de Demoscopia Digital la ubica con 15.8 por ciento de las preferencias, por debajo de otros aspirantes. Mientras tanto, dentro de Morena se insiste en que el proceso será transparente, que la candidatura se definirá por encuestas y que no habrá imposiciones. Sin embargo, parece que en la práctica cada actor político parece tener sus propios números y su propia versión de la realidad. A fin de cuentas todo parece una disputa por quién va ganando según qué encuesta, quién tiene los “otros datos” y quién logra posicionar su versión primero. Más que certezas sobre el escenario político, lo que hay entre los aspirantes morenistas es una batalla de percepciones rumbo a 2027. Una batalla política que se da en el contexto de una verdadera guerra entre criminales que ha afectado la integridad, la economía y el ánimo social de lo sinaloenses y sobre la que ninguno de esos aspirantes parece preocuparse mientras hacen asambleas, reparten volantes y suben videos a redes sociales. ¡FOUL! Y en medio de la crisis por inseguridad y económica en Sinaloa, Morena da conferencia para informar que ya prepara reglas internas... ¡para su proceso electoral!

Yo tengo otros datos