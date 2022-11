La reforma de comparecencia del Gobernador tras el informe, es algo que se ve bien porque ayuda a un ejercicio de cuestionamientos, reclamos y rendición de cuentas; pero con un solo partido dominando dos poderes y la mayoría de los ayuntamientos, uno puede pensar que solo es para echarle porras y organizarle su “Día del Gobernador” al de Moreno en el poder.

Las delicias del poder

Ya mucho hemos dicho que el Gobernador Rubén Rocha Moya acudirá al Congreso del Estado a, supuestamente, rendir cuentas sobre su primer informe de gobierno, pero nos dimos cuenta que Morena a lo mejor se quería chamaquear a las demás bancadas para, en vez que fuera un ejercicio de rendición de cuentas, fuera un evento aplaudidor para su militante en el poder.

Resulta que en conferencia de prensa, Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política, y cercano a Rocha Moya, dijo que habría invitados de autoridades, pero también llevarían gente del pueblo. Nuestra reportera le preguntó si esa invitación ciudadana también estaría abierta a que los otros partidos también pudieran llevar ciudadanos al evento, y dijo que sí.

Pero como aquí somos muy malpensados, pues se les preguntó a las y los diputados de los otros partidos, y sin partido, si ya les habían dicho que podían llevar invitados y todos dijeron que no. Algunos con cara de sorpresa, otros con cara de confusión, y otros diciendo que seguramente ayer mismo les informarían, pero a nadie le avisaron. No le preguntamos a los morenos, pero seguramente a ellos sí les llegó el memorándum. ¿Cómo así? No quiero ser malpensado, pero ¿pensaban avisarles un día antes? ¿o querían llenar el auditorio de simpatizantes de Morena? Espero que solo sea yo que soy incapaz de pensar bien de alguna acción, porque se me pasa la mano con el sospechosismo.

