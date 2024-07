La cultura es un pilar esencial en unión social y en la identidad de un pueblo, y es vital que eventos como el Festival Raspado Imala cuenten con el apoyo y la participación de los ciudadanos.

Reforma sin análisis

Es cierto que México es un país con una justicia muy escasa y que la reforma en ese sentido es urgente y necesaria, pero sobra evidencia de que el problema no son solo los jueces sino las fiscalías y la dichosa reforma no las alcanza.

Los empresarios llegaron con inquietudes válidas sobre una reforma que podría impactar seriamente el funcionamiento del sistema judicial. Sin embargo, la respuesta de Castro fue que la reforma era necesaria y que no había habido oposición de magistrados ni jueces en los foros.

Mala planeación

o falta de interés

El “Festival Raspado Imala 2024” no contó con la participación esperada de los ciudadanos, siendo que esperaban la asistencia de mil 500 personas.

El retén de Navolato

Más o menos desde el 2021, todavía con pandemia, se instaló un operativo de policías municipales permanente durante los fines de semana en la carretera que va de Navolato a Altata, uno de los principales destinos turísticos del centro del estado.

Los policías se supone que están para hacer revisiones al azar y con ello se inhiban conductas ilícitas de los conductores y pasajeros.

Pero prácticamente funciona como un retén que nada más está ahí para asaltar a quién pase, pues los policías recurren a varias tácticas de hostigamiento para que se les dé dinero, pues si tienes todo en regla amenazan con hacerte esperar para aplicarte el alcoholímetro, y hasta te dicen que si sales con un nivel anormal vas a la cárcel, y ahí te tienen esperando pero el alcoholímetro no llega y nada más es para ver si pega chicle y les sueltas algo.

Ya hartos te dejan ir, reteniendo a la gente sin ninguna justificación por varios minutos.

La cosa es que si llegan a encontrar algo pues la corrupción que les motiva les hace permitir que continúen su camino personas con faltas al bando, o vaya usted a saber con qué más encima.

Es increíble que esta banda de abusones continúe operando, y que el Ayuntamiento de Navolato ni siquiera haga el intento por hacer las cosas bien y garantizar la no violación de lo derechos humanos de la ciudadanía.

La verdad no tiene sentido que esta barrera de abusones se siga instalando, pues al no hacer su trabajo bien y conforme a derecho no se logra el objetivo que es salvaguardar la integridad de la población.