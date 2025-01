La quema de una figura del Mandatario y su fotografía durante la manifestación encumbró el rechazo hacia su gobierno y las políticas de seguridad que, a pesar de los esfuerzos anunciados, no han logrado disminuir los índices de criminalidad.

Exigen, fuera Rocha, ya

Mientras que los políticos arropados por el mismo partido que el Gobernador que intentaron restar legitimidad al reclamo, al reducirlo a una cuestión partidaria, no hizo más que profundizar el descontento de los ciudadanos que exigen soluciones reales, no discursos vacíos ni maniobras políticas.

La protesta no sólo puso de manifiesto el malestar de la ciudadanía ante la violencia, sino también una falta de confianza en las autoridades locales para enfrentar la crisis.

Salen los ‘morenos’ a defender

Al más puro estilo del PRI, en la administración de Rocha Moya y el Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil , se les pide a los trabajadores hablar bien del partido o del “movimiento”, como le dicen ellos, pues las administraciones han quedado tan mal que es imposible tener buenos comentarios si no es obligando a la gente.

Horas después los gobiernos de Sinaloa y de Culiacán le pidieron a sus empleados mediante grupos de WhatsApp difundir en sus redes sociales públicas y privadas una imagen en apoyo al Gobernador Rubén Rocha Moya, y la campaña no pudo estar más falsa y forzada.

Él, como uno de los representantes de Morena en Sinaloa, dijo que la manifestación la realizaron los partidos opositores de Morena, o sea el PRI y el PAN, y la acusación no puede ser más absurda.

La cosa es que paralelamente a esto, Carlos Rea Camacho , conocido desde hace años por esforzarse en tener hueso político y no agarrar nada, reclamó desde Mocorito sobre esta manifestación.

Lo peor de lo único que puede salvarnos

La polarización de la clase política en Sinaloa nunca estuvo más intensa que como se mostró ayer después de la marcha que se realizó ayer para exigir la renuncia del Gobernador Rubén Rocha Moya por lo que se considera su incapacidad para dirigir al estado en medio de la guerra intestina del Cártel de Sinaloa a la que hoy sobrevivimos después de ya más de cuatro meses.

Y es que en tiempos de las redes sociales, la distancia entre funcionarios con la ciudadanía se acorta y las criticas ya llegan directas, sobre todo con quienes antes eran aliados y hoy la manera de gobernar de los morenistas ha distanciado.

Lo mismo podían verse las críticas en morenos tan genuinos, como en las redes de Graciela Domínguez, ex Diputada local y ex Secretaria de Educación; o la ex dirigente local y hoy Secretaría del Bienestar, María Inés Pérez Corral, tachadas de incongruentes.

O el cuestionamiento totalmente fuera de lugar del ex Secretario del Congreso del Estado, José Antonio Ríos Rojo, pensando que lo justo sería reclamarle por la violencia a La Mayiza o La Chapiza, evidenciando su poca capacidad para darle dimensión a lo que atravesamos y la responsabilidad de quienes nos gobiernan.

Pero sin duda que lo más fuerte fue el reclamo de la hija del ex Gobernador Francisco Labastida Ochoa, la también ex funcionaria de primer nivel, Rocío Labastida, contra la ex dirigente del PRI Sinaloa, Rosa Elena Millán Bueno, desechando o negando amistades por la polarización política.

No hay duda que las cosas están peor de como empezamos en esta administración ahora en un rubro que bien podrían aportar más a la mejora, todo por culpa de las ideologías políticas.

¿Qué si qué es lo que va a pasar? No lo sabemos a ciencia cierta, sin embargo de lo que sí estamos seguros es que todo tiende a empeorar, sobre todo por los llamados a seguir apoyando o rechazando a lo único que nos podría salvar... si es que algún día logra enderezarse.