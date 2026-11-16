Mientras la Fiscal General asegura que no existen denuncias específicas por cobro de piso en Sinaloa, los empresarios de Coparmex reportan otra realidad: llamadas para exigir dinero y personas que llegan directamente a sus establecimientos para intentar extorsionarlos.
Este choque entre el discurso oficial y la trinchera cotidiana expone una desconexión alarmante entre las instituciones encargadas de impartir justicia y la realidad que golpea a quienes sostienen la economía local.
Martha Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex Sinaloa, advierte que estos casos van en aumento. No dio cifras, tampoco precisó cuántos empresarios han denunciado, pero sí dejó claro que las amenazas no se limitan al teléfono: también llegan hasta los negocios.
El contraste está en el discurso oficial. El 13 de noviembre, la Fiscal General, Claudia Zulema Sánchez Kondo, aseguró que no hay denuncias específicas por cobro de piso, aunque reconoció que sí existen investigaciones por extorsión, principalmente telefónica y mediante secuestros virtuales.
Así que, mientras para la Fiscalía el cobro de piso no aparece formalmente en sus registros, para el sector empresarial las amenazas ya tienen nombre y apellido: llamadas, visitas y exigencias de dinero.
Porque una cosa es que no haya denuncias y otra muy distinta que no esté pasando. Y si los empresarios no encuentran condiciones para denunciar, el silencio institucional puede terminar confundiéndose con ausencia de delito.
La violencia volvió a sacudir a Mazatlán durante el fin de semana. Ataques armados en colonias, asesinatos en establecimientos comerciales, personas heridas durante reuniones familiares y agresiones en plena Zona Dorada dibujaron un escenario que alcanza prácticamente todos los espacios de la vida pública del puerto.
Uno de los hechos más preocupantes ocurrió en un bar de la Zona Dorada, donde hombres armados atacaron a personas que se encontraban en el lugar, con saldo de un hombre muerto y un trabajador herido.
La agresión en una zona turística vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de un municipio cuya economía depende, en buena medida, de la confianza de quienes lo habitan y lo visitan.
Pero la violencia no se limita a los corredores turísticos. Durante el sábado y domingo se reportaron ataques en distintos sectores habitacionales, comercios y comunidades rurales.
El Gobierno de Sinaloa salió este domingo a expresar su respaldo a las familias de Mazatlán, luego de los hechos de violencia registrados durante el fin de semana, incluido lo ocurrido en el establecimiento La Malinche.
En un comunicado, la administración de Graciela Domínguez Nava reiteró su compromiso irrenunciable con la población y aseguró que existe coordinación entre autoridades militares, federales, estatales y municipales.
También informó que hay vigilancia en carreteras, zonas urbanas, rurales, turísticas y comerciales.
El mensaje tiene todos los ingredientes de un posicionamiento oficial: solidaridad, coordinación, compromiso y la promesa de transitar hacia un estado de paz y tranquilidad.
Lo que no tiene son detalles sobre acciones adicionales, resultados operativos o medidas concretas para garantizar la seguridad de quienes viven, trabajan y visitan el puerto.
Mientras tanto, los sectores productivos de Mazatlán siguen necesitando algo más que palabras de respaldo: condiciones para abrir sus negocios, trabajar y desarrollar sus actividades sin miedo.
Porque la paz no se construye a punta de comunicados ni la tranquilidad llega por decreto.
Y en Mazatlán, a estas alturas, las promesas ya no son suficientes.
El Centro de Culiacán tiene movimiento, los carros van y vienen, los aparadores presumen descuentos y hasta la mercancía navideña comienza a hacerse espacio entre sombreros, trajes de adelita y accesorios para el desfile del 20 de Noviembre.
Todo parece indicar que El Buen Fin llegó con entusiasmo. Todo, menos las ventas.
Porque detrás de las ofertas y el aparente movimiento comercial hay comerciantes que no están viendo reflejado ese ir y venir de personas en sus bolsillos.
Una vendedora ambulante, con ocho años trabajando en el primer cuadro de la ciudad, lo resumió sin rodeos: “La verdad está pésima la venta, no hay venta para nosotros”.
Y es que ni las promociones ni la mercancía de temporada parecen ser suficientes para animar el consumo. Algunos vendedores incluso están ofreciendo productos que les quedaron de años anteriores, porque las condiciones económicas tampoco les han permitido renovar sus inventarios.
La situación es todavía más apretada cuando lo que se vende apenas alcanza para cubrir los gastos básicos y volver a surtir. Como dijo la comerciante: “Como para mal comer nada más y volver a surtir”.
Así que mientras las grandes cadenas anuncian descuentos y las campañas comerciales hablan de oportunidades para comprar, en el comercio ambulante de Culiacán la expectativa es mucho más modesta: que llegue la quincena, que se acerque el 20 de noviembre y que, ahora sí, alguien saque la cartera.
Porque para algunos comerciantes, este Buen Fin tiene mucho de buen nombre, pero poco de buenas ventas.
¡FOUL!... “Se está atendiendo el trabajo de seguridad “, dijo el Secretario General de Gobierno, César Julio Saucedo... cuando ya van ¡dos años de violencia y a la gente la siguen matando!