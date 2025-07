Malecón es columna institucional de esta casa editorial / malecon@noroeste.com

La estrategia de proximidad social militar en Culiacán revela un desencuentro profundo entre el discurso oficial y la percepción ciudadana. Aunque las autoridades insisten en que la presencia del Ejército busca brindar cercanía y seguridad, lo que se recoge en las calles es miedo, incomodidad y desconfianza.

Preludio de

enfrentamiento

Lo que debía ser un símbolo de protección se ha convertido, para muchos, en una señal de alarma. No por desconocimiento o rechazo automático a las instituciones, sino porque la experiencia en Sinaloa, y particularmente en Culiacán, ha enseñado que los despliegues armados no siempre son sinónimo de paz. Muchas veces, son el preludio de enfrentamientos.

Cuando una joven expresa que le da pendiente “un agarre aquí cerca”, o un trabajador dice “aquí se van a agarrar”, no es paranoia. Es memoria colectiva. Es la herencia de operativos fallidos, de balaceras a plena luz del día, de recorridos militares que no previenen, sino que presagian conflicto.

La ciudadanía no rechaza la seguridad, rechaza el tipo de seguridad que no considera su contexto ni su historia. Los testimonios recopilados por Noroeste demuestran que la cercanía impuesta con armas largas en espacios civiles no genera confianza, sino tensión. Cuando la presencia militar en una plazuela pública activa el temor en lugar de la tranquilidad, es hora de revisar la estrategia.

La distancia no siempre es física. Puede ser también emocional, simbólica. Y en este caso, aunque los soldados caminen entre la gente, la brecha entre ellos y la población sigue tan grande como siempre.

El reto, entonces, no está en estar cerca, sino en saber cómo estar cerca. Porque de lo contrario, la estrategia de proximidad social seguirá siendo sólo un eslogan con uniforme y fusil.