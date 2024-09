Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

El tamaño del ridículo de quienes se sienten dueños de la Universidad es gigantesco, piensan que nadie los ve, perdidos en su imaginación de haberse adueñado de la centenaria institución nada más porque se les ocurrió, porque ellos son ellos y nosotros, también sinaloenses, debemos ser sólo nosotros.

La poca seriedad

No son pocos los que nos hemos dado cuenta del acto abusón, sinchero y gandalla de la pandilla, porque ahí nadie se puede defender, porque quien debería hacerlo también fue puesto por ellos mismos.

O a José Faltón Bonilla por seguir ausentándose de su chamba en la Facultad de Derecho, a cualquier abogado defensor por no ganar un solo alegato en audiencia sin acusar persecución política o a los compas que ponen jabón y papel en los baños de la UAS, porque esos sí son aviadores, porque nunca hay para eso.

Pues amaneció otra vez y no hemos sabido que a la media docena de funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa que encaran procesos judiciales acusados de manotear dinero público les haya llegado citatorio de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UAS para iniciarles procedimiento administrativo por sus acciones, ya públicas y con formal acusación de la Fiscalía General del Estado.

El trompicado centro de resguardo

Mire, ahora resulta que salieron de piel delgada y que al no ser vanagloriados por un trabajo que les toca sienten que deben salir a dar cátedra, eso sí, sin justificar por qué el centro se inauguró sin avisarles a las familias se víctimas de desaparición forzada.

Absurdo no leer las noticias que tienen fechas impresas, ahí donde están las promesas del Gobierno de Sinaloa que andaban poniendo fecha de inauguración para un proyecto que, ahora sabemos, no contaba todavía con recursos. Tan fácil que era decirlo así y ya.

Desde acá nos referimos a que el proyecto tenía un retraso de dos años, pues el Gobernador Rubén Rocha Moya había dicho que se iba a inaugurar en diciembre de 2022, y según el calendario estamos en 2024. Al parecer este señalamiento no le gustó a los encargados del proyecto pues Figueroa hizo hincapié en que no había retraso alguno.

¿Cómo no centraron su discurso en eso?

Queda pendiente un recorrido por las instalaciones y la explicación técnica de cómo va a funcionar el centro, pues el documento que debe detallar el programa de identificación humana resulta que todavía no se ha publicado en el Periódico Oficial del Estado, a supuestos cuatro días de que ya está puesto en marcha.

Hay mano que mueve al Poder Judicial

En Morena Sinaloa prefieren mantener mascando las manifestaciones de los trabajadores del Poder Judicial, pero sin tragarlas.

El dirigente estatal morenista no tuvo empacho en señalar que estas acciones, en que los trabajadores mantienen guardias para los casos urgentes y de obligación constitucional, pero se mantienen en plantón con carpas como una posición política contra la reforma al Poder Judicial, no tienen razón de ser porque no se va a afectar un solo elemento de sus derechos.

Sin embargo, dijo, nosotros entendemos que pudiera haber allí quizá “otros intereses”.

Como buen seguidor de la doctrina de López Obrador, Manuel de Jesús Guerrero Verdugo ve moros con tranchetes.

Porque además lo que pasa en Sinaloa no es sólo de aquí, sino una repetición de lo que ocurren en diversos estados del País.

“Esta reforma, sobre todo va a dañar a las personas que tienen intereses ya establecidos ahí en el Poder Judicial, porque una de las cosas es que tienen que bajar sus salarios, tienen que reducir el número de ministros que hay en la corte y quizá pudiera haber ahí que se afecten algunos intereses”, dijo Guerrero Verdugo para entrar en detalle.

En el caso de los trabajadores, agregó, hay un respeto a todos sus derechos, a ningún trabajador se le va afectar en sus derechos.

“Y por eso nosotros decimos que en honor a la verdad estas protestas, manifestaciones, pues no tienen razón de ser”.

Al final, aclaró, lo que se busca es que el Poder Judicial se democratice, que se pueda elegir mediante los votos del pueblo.

Lo malo de la postura del Mani, como le apodan, es que de verdad creen que todas las decisiones tomadas o las propuestas hechas por el cabecita de algodón son buenas per se.

La bronca es que, aunque si vemos broncas en el Poder Judicial, como el gigantesco problema del nepotismo, hay cosas tan serias como la preparación de los aspirantes que parece muy poco una votación popular para sentirse muy seria.

Y los propios de Morena tienen la culpa, porque sí bien es cierto el PRI y el PAN ya se habían volado la barda con proponer y poner a cada personaje en cargos públicos, estos cinicazos nos regalaron legisladores como Apolinar García, que salió más pirata que el mismísimo Morgan, o los ornamentales Pedro Lobo o Almendra Negrete, que los conocemos más por sus escándalos en redes que por su trabajo.