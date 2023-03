El legislador conocido por sacar a la luz el supuesto encontronazo que tuvo con el Rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, en la pasada Expo Agro, acusó al dirigente universitario de mentir con facilidad.

Como el Trespatines

Bueno, ya el Diputado Feliciano Castro ya le puse camorra al Rector el miércoles dando su versión de porqué no procede lo dicho por Madueña Molina sobre el amparo.

A la Corte, señaló el Diputado José Manuel Luque Rojas , sobre si puede haber un recurso para que la UAS eche abajo los puntos en los que no está de acuerdo con la Ley General de Educación.

Ya habló el PAS

Dicen que la propuesta de reformas de las leyes orgánicas de las instituciones de educación superior debe de salir de sus integrantes y no de un poder ajeno, todo lo demás es intromisión a la autonomía y con esto se viola la Constitución que le da esta autonomía a la educación superior en México.

Y qué dice la Ley

Habrá que ir a las bases y preguntarnos en que está sustentada la autonomía de la UAS, sin palabras bonitas, si no con palabras legales, porque suponemos que lograr tal autonomía no ha de haber sido fácil, pero hasta ahorita la palabra autonomía, por un lado se ha convertido en palabra muerta para los legisladore, y por otro lado se ha convertido en la bandera con la que quieren envolver a los estudiantes y lanzarse tal si fueran niños héroes.

En todo este merequetengue que se traen el Congreso versus la UAS, hay algo que ya deberían revisar todos, dónde inicia la autonomía universitaria, cuáles son los elementos que marca la Ley para determinar tal autonomía, ¿cuándo hay intromisión y cuándo no?

Aires de terrorismo. y luego dicen que no

Imagínese, lo cual quiere decir que sólo ellos designan a quién matar y a quién no y que la justicia la hacen ellos.

No estamos para nada de acuerdo en que Estados Unidos señala un día sí y el otro también los yerros de México en seguridad, digo si bien es cierto que al Presidente Andrés Manuel López Obrador , ni como ayudarle en esas declaraciones sobre su estrategia contra los cárteles criminales, pues también el vecino país del Norte al parecer no tiene otra cosa que hacer más que poniéndole etiquetas a todo: que terroristas, que zonas de peligro, que envenenadores terribles de la juventud estadounidense, que “listas negras” de empresarios dizque narcos... en un largo etcétera.

El cártel de la vivienda

Tremendo mitote se ha armado en Mazatlán con la explosiva declaración de José Carlos González Alarcón, ex director de Vivienda y Tenencia de la Tierra de Mazatlán, de que hay un cártel inmobiliario en el Ayuntamiento del puerto, dedicado a la adjudicación de predios, alquiler de inmuebles y cobro de cuotas sobre propiedades de manera irregular.

El ex funcionario despedido el martes 7 de marzo se le fue a la yugular al Alcalde Édgar González Zataráin, y dio nombres de los posibles principales involucrados en esta serie de irregularidades, que no repetiremos, para que luego no digan que sólo espolvoreamos el lodo que avientan algunos.

Bueno, este señor hasta dijo que el cártel está fuerte, que se encuentran bajo denuncia y que el Gobernador Rubén Rocha Moya está enterado del caso.

Al negar tales señalamientos, el Alcalde también arremetió contra el acusador, diciendo que él sí se dedica a eso, a lo inmobiliario, o se dedicaba según

No hay tal cártel inmobiliario, la salida de dicha dirección tiene que ver con su comportamiento de mucha inestabilidad, “es una persona muy inestable, de pronto se conflictuaba, grosereaba (buen término, lo apuntaremos) a la Secretaria del Bienestar a nivel estatal en los eventos, de pronto formaba grupos para llevárselos al Gobernador a los eventos a que gritaran consignas contra un funcionario, contra otro, o sea, se dedicó a hacer grilla y no a trabajar”, dijo González Zataráin sobre González Alarcón.

Bueno, los mazatlecos se calientan fácil ya lo sabemos, pero hacer tales señalamientos sin presentar pruebas está carbón.