El trepidante y macabro cierre del lunes nos llevó a la cama entendiendo que esto todavía está lejos de que termine y que nuestras autoridades ya llevan tres meses de excusas sin poder detener la guerra intestina en la que sobrevivimos.

La noche se volvió

una pesadilla

Las broncas

de la comunicación

Tal vez quienes se encargan de difundir lo que se hace desde la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa tienen otros trabajos principales y por eso no le prestan atención a la chambita que les representa la dependencia, pues no hay otra razón para entender por qué lo hacen tan mal o simplemente no lo hacen.

Y nos referimos a todos los enlaces que funcionan desde la institución hacia afuera, para con la sociedad civil y prensa, ejemplo de ello son los encargados de las redes sociales, los asesores de la Secretaria Gloria Himelda Félix Niebla y el mediocre equipo de Comunicación Social de la dependencia.

Les pasa de noche el asumirse como funcionarios públicos que tienen la responsabilidad de trabajar a favor de la transparencia en la toma de decisiones dentro de la SEPyC, o bien hacer lucir a Félix Niebla.

Es increíble que ni siquiera metan las manos para hacer quedar bien ante la sociedad los esfuerzos de la SEPyC, en medio de esta ola de violencia que tanto ha afectado a la educación y en otros temas.

Sabemos que Gloria Himelda Félix no es una funcionaria mediocre pues ha sacado la chamba en diferentes ocasiones desde el legislativo y solo por ese antecedente suponemos que el problema no es ella, es su equipo de difusión y enlace con prensa, tan alejado de la prontitud y eficiencia que ya uno considera que les pide un favor si se les cuestiona algo relacionado a la dependencia.

Durante estos tres meses de contingencia por la inseguridad la SEPyC ha sido una de las dependencias a las que más se les ha puesto el foco, empezando con aquella penosa actuación de la ex titular Catalina Esparza Navarrete, quién publicó un video reclamando a los docentes por no ir a trabajar en medio de una serie de balaceras en la ciudad de Culiacán. Este acto de mal manejo del discurso y encima videograbado solo deja en evidencia la falta de capacidad de la ex titular de la SEPyC y su equipo en el manejo de crisis. Ahora con Félix Niebla al frente de la dependencia básicamente pasó a ser un ente invisible, y la imagen de la funcionaria también se ha opacado, pues se formó un equipo de burócratas que no entienden la agenda pública, y lo que nos importa a todos, van mermando la difusión de gestiones en relación a la atención a la educación en medio de un momento tan difícil.

Si sabemos cuántos niños y niñas van a clases presenciales en medio de la violencia, o cuáles estrategias serán implementadas para la recuperación de aprendizajes, es por las entrevistas banqueteras que han buscado los medios de comunicación y no por una gestión de información que nazca desde la SEPyC.

Esperemos y la funcionaria entienda que mantener a un equipo completo que no entiende sus funciones es desperdicio de recursos públicos.