Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Durante un programa de su radio cultural, que conducen sus empleados y sólo siguen las órdenes de sus patrones, uno de los abogados que agarraron para “defender la autonomía”, Alfonso Carlos Ontiveros Salas, agarró vuelo y usó varios minutos para quejarse de que, hasta hace dos días, la Fiscalía General del Estado no les ha compartido una copia de la carpeta de investigación por la nueva acusación por abuso de autoridad por el que han acusado nuevamente al Rector separado Jesús Madueña y al hoy encargado del despacho de la Rectoría, Robespierre Lizárraga Otero, anterior abogado general.

La pandilla y su realidad distorsionada

La forma de pensar de quienes se creen dueños de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pandilla de la que ya todos sabemos sigue liderando el ex Rector Héctor Melesio Cuén Ojeda por culpa de gente como Jesús Madueña Molina, que le siguen haciendo el caldo gordo, no deja de sorprender.

Durante un programa de su radio cultural, que conducen sus empleados y sólo siguen las órdenes de sus patrones, uno de los abogados que agarraron para “defender la autonomía”, Alfonso Carlos Ontiveros Salas, agarró vuelo y usó varios minutos para quejarse de que, hasta hace dos días, la Fiscalía General del Estado no les ha compartido una copia de la carpeta de investigación por la nueva acusación por abuso de autoridad por el que han acusado nuevamente al Rector separado Jesús Madueña y al hoy encargado del despacho de la Rectoría, Robespierre Lizárraga Otero, anterior abogado general.

Por tal motivo, adelantó que se pospondrá la audiencia hasta que estén en condiciones para “preparar” una buena defensa.

Recalcamos esta manera de pensar, porque además de quejarse de que no les entregaban la carpeta, se quejó de que todas las denuncias y sus procesos, se deberían juntar, pues todo va para donde mismo.

Y justificó su petición en que en la UAS no pueden perder el tiempo, porque pues son varios juicios y que esto lo planeó el Gobierno del Estado solo para golpear mediáticamente a la UAS y a sus funcionarios.

La manera de pensar de los empleados, con el patrón, a quienes le deben sus sueldos, sus fechorías y algunas consideraciones hasta para hacerse locos en la chamba, es lógica, porque piensan justamente en el patrón y no en la institución.

Para empezar, no son circos ni estrategias para quemar a nadie, sino consecuencias de pillerías que son tan evidentes que salieron con solo revisar facturas y con información de Internet.

Las denuncias están hechas porque hay indicios de la comisión de delitos, de sus fallas como funcionarios y su forma de trabajar, siempre siguiendo lo que les ordenan.

Para continuar, estamos en una cosa de acuerdo, no tienen por qué estar perdiendo el tiempo que se supone le deben a la Universidad y no a los patrones, que encaren entonces sus procesos judiciales acusados como individuos y no como institución.

Y para terminar, hay que actualizarse, hay que cambiarse el chip, los que están en procesos judiciales ya no son funcionarios, qué andan siguiendo órdenes de gente que ya no está en la Universidad... ah, es cierto, lo olvidamos por un momento que están muy acostumbrados a eso.