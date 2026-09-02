Lo único que parece que está seguro, en el caso del Senador Enrique Inzunza Cázarez, es que no va a pasar nada, tal cual ha ocurrido en los casos de una serie de personajes incómodos para Morena que han desfilado por la exposición pública después de haber sido cachados en la maroma.Y chequen, cómo es que resulta muy extraño que tampoco en el caso de Inzunza Cázarez pueda ocurrir que haya consecuencias.

¿De verdad nadie puede hacer nada?

Lo único que parece que está seguro, en el caso del Senador Enrique Inzunza Cázarez, es que no va a pasar nada, tal cual ha ocurrido en los casos de una serie de personajes incómodos para Morena que han desfilado por la exposición pública después de haber sido cachados en la maroma.

Y chequen, cómo es que resulta muy extraño que tampoco en el caso de Inzunza Cázarez pueda ocurrir que haya consecuencias.

Pareciera como si nadie pudiera hacer nada, porque el Legislador llegó muy sacalepunta, ofreciendo una conferencia de prensa, ninguneando a periodistas y sus cuestionamientos, haciendo alarde de su capacidad semántica y conocimiento del lenguaje.

¿Y nadie se ha acordado de que existen procesos como el del juicio político?

Porque a Inzunza Cázarez hasta la Presidenta Claudia Sheinbaum le sugirió que dejara el cargo, que se fuera de licencia, mientras hay investigaciones en su contra.

Pero no, el de Batequitas se montó en el macho y en lugar de quedarse del lado del sarape cobijador, se hizo independiente.

Morena y sus legisladores ya tuvieron la oportunidad de platicar de estas acciones y actitudes, y no sólo de Inzunza, sino también de Rubén Rocha Moya, porque hasta convocaron a periodo extraordinario en mayo, y no se hizo nada.

Reiteramos la realidad y actualidad, por supuesto que Morena puede hacer algo, y desde el Congreso de la Unión, desde la Cámara Baja, pero no ha querido.

¿Y usted cree que la Oposición como Movimiento Ciudadano, el Acción Nacional y el Revolucionario Institucional vaya a dejar pasar una de turrún llevando una propuesta de juicio político contra un Legislador renegado del morenismo?

También resulta increíble que el domingo haya habido una reunión de mesa directiva y que no se haya tocado el tema del futuro de Inzunza Cázarez.

Por estas actitudes es que uno luego luego piensa, ¿qué va a pasar?, pues absolutamente nada... igual que no pasó nada con Rocha Moya, ni con la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, ni con el hijo de AMLO, Andy López Beltrán; ni con el Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal; ni con el Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.Nada de nada. Ni hablar.



Abandonados, desplazados y de nuevo ignorados

Para no variar, el Ayuntamiento de Culiacán continuó coloreando su libro de dibujos para completar su álbum de “Tremenda tacuachadas”.

Tal y como ocurrió con el caso de Juan de Dios Gámez, una persona discapacitada que por más de una década ha tenido que aguantar el abuso de un vecino que se apropió de un callejón que resulta su derecho de vía a la calle, y que en el Ayuntamiento simplemente le dijeron que “no podían hacer nada” (fachada de funcionarios), pues hoy nos enteramos que los desplazados de la comunidad de Las Víboras, han sido despreciados por la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán.

Lo que es absurdo e inconcebible es que en Culiacán tengamos funcionarios que de a tiro no la malician. No se enteran, no saben nada de lo que ocurre más allá de lo que les interesa, y es obvio que esto no les interesa, porque representa trabajo.

O esperemos que no estén enterados, porque si no, la situación es peor.

Resulta que los desplazados de Las Víboras o de la Congregación Lombardo Toledano, como se le conoce a este pueblo ya casi fantasma, cuyos habitantes tuvieron que dejar sus casas por la invitación que les hicieron algunos protagonistas del conflicto entre La Mayiza y La Chapiza, migraron a Costa Rica, que está a unos metros del lugar.

Las familias hallaron sustento en una invasión, en una antigua zona de siembra al poniente de Costa Rica, llegaron, levantaron sus casas y viven sin luz ni agua, porque de entrada no existía ningún asentamiento urbano en ese lugar.

La última vez que los visitamos, los vecinos contaron que habían tenido un trato con el entonces Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y que les ayudaría con el servicio de agua potable, que por lo menos es servicio del Municipio.

Pues resulta que hoy, después de que estas personas no fueron cuidadas en sus propias casas, que la autoridad educativa abandonó al sustraer a las maestras de la escuela en el lugar, que ninguna autoridad de seguridad pública los protegió, pese a ubicarse a 22 kilómetros de distancia del casco urbano, ahora en el desplazamiento un funcionarillo de la Japac fue y les dijo que el trato se hizo con Juan de Dios Gámez y que hoy ya no vale.

También les dijo que el proyecto no se podía hacer y que le hicieran como quisieran.

Qué insistencia de la 4T en maltratar a las víctimas de desplazamiento forzado por la violencia y que insensibilidad de los funcionarios de llevarles sólo malas noticias, en lugar de brindarles soluciones.

Ojo ahí con la raza de la Japac, Presidenta Municipal de Culiacán, Ana Miriam Ramos, esos empleados le hacen más daño a Culiacán que un huracán o un ciclón.



Lo único que dijo Sheinbaum de Sinaloa

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó ayer la ceremonia por su segundo año de Gobierno y se aventó un discurso de casi una hora y 20 minutos, en los que tanto miembros de su Gabinete como gobernadores de todos las entidades federativas se dieron vuelo aplaudiéndole.

Pero es que quien no viva en Sinaloa podría irse con la finta de todos los números bonitos que la Presidenta se aventó en ese discurso, sobre todo en la parte de la inseguridad.

Después de explicar sobre los ejes de las corporaciones de seguridad en México, recordó que “los resultados hablan por sí mismos”.

Entonces presumió algo que ya habían adelantado, 51 por ciento de disminución en homicidios dolosos desde que llegó a la Presidencia, obvio, que no coincide con lo que se vive desde hace ya dos años en el territorio sinaloense.

Según Sheinbaum, el porcentaje representa 44 homicidios menos cada día, además de que apenas el mes de julio de 2026 es el que registró el promedio diario más bajo desde hace 11 años.

Que en 2026, el promedio diario de delitos de alto impacto bajó 54 por ciento con respecto a 2018, obvio quizás en todos el País, menos en Sinaloa, y que bajaron además delitos como el robo a transportistas con violencia, robo de vehículo con violencia y las lesiones dolosos provocadas por armas de fuego.

Lo más impresionante es que de octubre de 2024 a julio de 2026, más o menos lo que llevamos de guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa, ha habido 63 mil personas detenidas relacionadas con algún delito, de los cuales 207 resultaron objetivos prioritarios de todos los grupos de la delincuencia organizada en México, además del decomiso de 32 mil 800 armas de fuego y 519 toneladas de droga.

Luego fue cuando dijo algo de Sinaloa, pues aseguró que por el tema de seguridad y de bienestar, se trabajó con “especial atención” en diversos territorios prioritarios, entre los que se dijo, 10 municipios de Michoacán; Cuautla, Morelos; Culiacán, Sinaloa; la montaña de Guerrero, y 40 municipios prioritarios a los que se llevaron varios programas de jóvenes, conciertos y actividades deportivas.

Y pues no, hoy aquí en Sinaloa no hubo obras que señalar ni avances que seguir ni proyectos que anunciar. Y es que así, con guerra, pues sí está difícil, ¿verdad, Presidenta?



¡FOUL!... La colectiva No se metan con nuestras hijas pidió al gobierno estatal actuar ante la escalada de violencia contra las mujeres en Sinaloa, pues las estrategias ¡no han sido suficientes!