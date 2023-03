Malecón es columna institucional de esta casa editorial. malecon@noroeste.com

La fiesta del Zócalo

Pues nada, que el Presidente Andrés Manuel López Obrador sí llenó el Zócalo capitalino y la verdad el Mandatario nacional mostró el músculo como nunca. Allá anduvieron políticos sinaloenses con su camiseta de “Sinaloa con AMLO”, el Gobernador Rubén Rocha Moya encabezando contingentes, compartiendo selfies con el Presidente y se le veía pleno como en una fiesta. Los opositores a estas concentraciones del Mandatario nacional le han posteado de todo, desde que su convocatoria va a la baja, de que hubo acarreados, de que pone en peligro al mismo pueblo hasta de que queda como un político populachero, soberbio, pero que de Presidente nada. Como decimos, será el sereno, pero el Zócalo definitivamente es el Coliseo de sus batallas, con un lenguaje nacionalista como el del sábado mucho se vieron bañados de sabiduría y pureza. ¿Que si es bueno que un Presidente se dé esos baños de pueblo? El cometido se logra, mediáticamente es un rockstar, ni qué dudarlo.

No se va a reelegir, pero...

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho reiteradamente que él no está de acuerdo con la reelección del Presidente y por lo tanto no lo haría, pero sí mandó el sábado un mensaje a su posible sucesor, que a como van las cosas el proceso electoral terminará cuando Morena o el Mandatario deciden quién será el candidato, el otro frente de batalla tendrán que amarrarse sólo para no perder más poder del que ya han perdido. López Obrador en su mensaje del sábado prometió que independientemente de quién sea el candidato de su movimiento habrá continuidad con cambio, o sea pues, que tendrán que seguir con su proyecto de Nación. “Hoy de nuevo manifestamos, exclamamos a los cuatro vientos: nada de zigzaguear, sigamos anclados en nuestros principios, reafirmemos la decisión y el rumbo que hemos tomado desde que inició el gobierno. No a las medias tintas, no aceptaremos nunca que en México se imponga una minoría a costa de la humillación y el empobrecimiento de las mayorías”. Y eso lo dijo con tres de sus corcholatas atrás de él, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y el reaparecido Adán Augusto López. Mucho se ha especulado que el Presidente tendrá sorpresas sobre posibles más aspirantes, e incluso alguien comentó que coquetea mucho con dos gobernadores, lo que ha puesto más nerviosas todavía a las “corcholatas” ya destapadas. A esos dos gobernadores les ha echado rete hartas flores en sus visitas a esos estados.

La difícil construcción de la paz

Por acá en Culiacán estuvo el catedrático Guillermo Trejo, quien ofreció la conferencia ‘¿Cómo construir la paz en la zona gris de la criminalidad?’, como parte del inicio de los festejos del 50 Aniversario de Noroeste. Trejo insistió en esa llamada zona gris, señaló que se debe identificar a los elementos que operan y debe atenderse la criminalidad a un nivel macro. No son asesinos solitarios, ni asesinatos aislados, dice el especialista, porque son estructuras creando múltiples salidas, interrelacionadas en una región en donde se asesinan a líderes locales y se desaparecen personas. Es muy difícil para cualquier país lograr pacificar si no desmantelan estos grupos criminales. Para entenderlo mejor esta llamada zona gris donde convergen delincuentes pero también gente del Estado para componer ese monstruo que es el crimen organizado. La zona gris es un sector de intersección donde están involucrados delincuentes y actores del Estado, y es así que se compone el crimen organizado. Puso como ejemplo la guerra contra el narco con crudos resultados, ya lo sabemos, la estela de muertos es enorme, era el Estado luchando contra una parte del Estado involucrada en el crimen organizado. Y al parecer la sociedad no ayuda mucho, porque tiende a olvidar. “Creo que después del Jueves Negro del 2019, yo tenía muchas dudas de que fuéramos a vivir un segundo porque creí que ahí habíamos aprendido algunas cosas, pero lo que hicimos en realidad fue olvidar”, dijo. Y llegó el segundo evento a inicios de este año que fue mucho más grande en cooptación del espacio público, libertades, fue a escala estatal y regional, así como un día de duración. Solo de recordarlos nos da escalofríos.

Le pegan al PAS y a Cuén

Al fundador y líder moral del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, le dolió que alcaldes dejen las filas del partido. El sábado descalificó las posturas de los alcaldes de Escuinapa y Concordia de abrirse. En estos momentos Cuén y el PAS se encuentran inmersos en el conflicto que se trae el Gobernador Rubén Rocha Moya, el Congreso del Estado con la UAS. Para Cuén hay una increíble embestida contra el PAS desde el Gobierno estatal. Y llamó sumisos a quienes se agachan ante el Gobernador y como Presidentes Municipales dejen el partido. Nos parece que esto del PAS, viene en cascada. Algo tendrá que hacer el líder fundador porque va a tener que meter todos los quesos, para que no haya una desbandada.

