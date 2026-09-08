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El Secretario de Seguridad Pública, Sinuhé Téllez López, informó que apenas se encuentran definiendo el despliegue y revisando cuáles municipios podrían representar algún riesgo. Ejército, Marina, Guardia Nacional y corporaciones estatales podrían participar, pero todavía se habla en términos de “afinar detalles”. La pregunta es inevitable: ¿qué tan preparado está el Gobierno para una celebración que ocurre en apenas una semana?

A una semana, todavía afinan

A una semana de los festejos patrios, el Gobierno de Sinaloa todavía está afinando los detalles del operativo de seguridad que se desplegará en los 20 municipios. Y eso resulta, cuando menos, preocupante. Más aún porque tampoco está completamente claro el programa cultural que acompañará la celebración en Culiacán, la capital del estado y el punto donde tradicionalmente se concentra uno de los festejos patrios más importantes de Sinaloa. El Secretario de Seguridad Pública, Sinuhé Téllez López, informó que apenas se encuentran definiendo el despliegue y revisando cuáles municipios podrían representar algún riesgo. Ejército, Marina, Guardia Nacional y corporaciones estatales podrían participar, pero todavía se habla en términos de “afinar detalles”. La pregunta es inevitable: ¿qué tan preparado está el Gobierno para una celebración que ocurre en apenas una semana? En un contexto de violencia como el que atraviesa Sinaloa, la planeación de un evento masivo no debería comenzar a tomar forma sobre la marcha. Mucho menos cuando se trata de la celebración del 15 de septiembre en Culiacán, donde se concentra una gran cantidad de personas. No se trata solamente de conocer quién cantará o qué actividades habrá. Se necesita saber con anticipación dónde estarán los accesos, qué calles serán cerradas, cuántos elementos participarán, cuáles serán las rutas de evacuación y qué protocolo se aplicará ante cualquier eventualidad. La seguridad no puede depender de la improvisación de último momento. A una semana del Grito, el Gobierno debería estar presentando certezas, no diciendo que todavía está afinando detalles.

A ponerle lupa al Grupo Especial en Mazatlán

Tras la ola de violencia que registra en Mazatlán desde hace meses, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, recién reintegrada a la Presidencia Municipal de Mazatlán, luego de perder en la contienda interna de Morena, anunció que a partir de ayer lunes se creó el Grupo Especial de la Policía Municipal con 55 elementos, quienes se suman de manera inmediata a las labores operativas y preventivas que se desarrollan en las diferentes zonas de la ciudad. Dijo que hay más de 7 mil 700 elementos de instituciones de los tres niveles de Gobierno reforzando la seguridad en Mazatlán. Veremos cómo actúa este Grupo Especial de la Policía Municipal ante los mazatlecos. Hay que recordar que este tipo de grupos de reacción no son nada amigables ni respetuosos con los ciudadanos, o al menos esa es la experiencia que queda, pues la creación de grupos de reacción o tácticos de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán ha dejado abusos policiacos. Hay que recordar que el pasado septiembre de 2024, el grupo táctico que encabezaba el entonces director de la SSPM de Mazatlán, Pablo Ramírez, se metió a un negocio de pollos en la colonia Lomas del Ébano para detener a unos jóvenes, y los agredió junto con el personal. El entonces Alcalde Édgar González Zataráin insistió en ese tiempo en que había policías “mañosos” y que el grupo táctico debía desaparecer. A esta Redacción han llegado casos de la constante operación “mordida” que aplican elementos municipales, sobre todo a jóvenes que detienen sólo por andar solos en camionetas o automóviles, principalmente en zonas residenciales, llegando a pedirles hasta transferencias bancarias si los jóvenes no traen dinero en efectivo. Apenas el pasado 4 de julio de 2026, el presidente de Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa, dijo que hasta ese mes iban 80 quejas contra corporaciones de seguridad en Sinaloa, pero aclaró que esa cifra no refleja la dimensión real de los presuntos abusos, pues el miedo a denunciar y la desconfianza hacia las autoridades impiden que más personas acudan al organismo. En el ámbito municipal, la mayor cantidad de quejas corresponde a elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán, con 11 expedientes, seguida de las corporaciones de Ahome, Culiacán y Salvador Alvarado, con tres cada una. Sabemos que se necesita la fuerza policiaca, pero no a costa de abusos, así que habrá que estar pendientes.

El pleito más estéril