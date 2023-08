Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Si hubo o no desaparecidos dentro del albergue, la realidad es que las autoridades sólo han salido a dar la cara para decir que no es verdad, cuando la actitud que se espera es buscar aclarar el porqué del supuesto malentendido y definir si hay personas ausentes o no y la razón de ésto. Poquita empatía pues.

Acusaciones al aire

Está semana los desplazados por la violencia que se encuentran resguardados en el albergue de Guamúchil acusaron que al menos seis varones desaparecieron del lugar. Todos serían hombres adultos, y al menos dos de ellos son parientes de sangre. Según la autoridad estatal, no hay registro de tal acusación. La titular de la Sebides, María Inés Pérez Corral dijo que no hay personas con el perfil de los presuntos desaparecidos en los registros de las personas atendidas en el albergue. Dice la Secretaria de Bienestar en Sinaloa “Yo no entiendo cómo no vienen con nosotros si saben que tenemos la mesa intersecretarial”. ¿Cómo? Pues así, con la desconfianza que prevalece, y con justa razón, por parte de los ciudadanos hacia las autoridades en México. Desconfianza de la que los sinaloenses no se escapan porque reciben del estado siempre lo mismo: apatía, ineptitud e impunidad. Si hubo o no desaparecidos dentro del albergue, la realidad es que las autoridades sólo han salido a dar la cara para decir que no es verdad, cuando la actitud que se espera es buscar aclarar el porqué del supuesto malentendido y definir si hay personas ausentes o no y la razón de ésto. Poquita empatía pues.

Hay que trabajar

para todos

A Cuitláhuac González Galindo no le vamos a cuestionar su carrera médica, la cual es muy destacada a su corta edad, pero como funcionario hay siempre áreas de oportunidad. No es la primera vez que el joven médico que encabeza la Secretaría de Salud estatal alerta sobre que los casos de VIH van en aumento en Sinaloa, lo cual está bien que lo diga, pero las campañas de prevención que propone como que están fuera de foco. Dijo que los casos se concentran en hombres a partir de los 26 años, pero quieren las campañas de prevención hasta ahora van más dirigidas para adolescentes, los cuales no digamos que no están contagiando, pero hay que dejar claro que no son el caso de gravedad urgente. Más de una persona que esté leyendo esto, incluso nosotros mismos, recibimos mucha de esta información cuando fuimos adolescentes, pero ahora es difícil recordar bien del todo esos mensajes. Eso sin contar con los avances que ha tenido la ciencia en los últimos años, en medicamentos para hacer indetectable el virus, así como otros hallazgos que se dan. Es decir, nuestro punto es que la prevención en la juventud es fundamental pero habría que pensar en una estrategia más transversal y sostenida en el tiempo. Así que respaldando al buen Tiago Ventura, activista, la información debería ser para todos, no nada más para la adolescencia. Si son los adultos los que se están contagiando, ¿qué esperan para llegar a esa población? Esperemos que la Secretaría de Salud ajuste el mensaje y se mida la eficiencia de la estrategia de comunicación en el segmento de población más afectado.

Los zombis de la política

La priista de hueso colorado, Maribel Chollet, ha hecho mención de que en reiteradas ocasiones la oposición ha dado al PRI por muerto y que han paseado el féretro vacío, pero según su visión, todavía hay PRI para rato. Mientras que lo que la oposición, ex militantes y la población percibe es algo totalmente diferente, pues en todo caso, el partido tricolor vendría siendo algo así como el zombi de la política. El PRI ya estaba muerto y enterrado, a nivel federal, estatal y local, con su falta de estructura política, carencia de honestidad y transparencia, su reciente desbandada y la lucha por el protagonismo entre sus miembros. Actualmente, están dando las patadas de ahogado, al buscar alianzas con sus enemigos históricos, mientras que la gente se pregunta, si no se pueden poner de acuerdo entre ellos, ¿cómo lograrán el consenso con sus nuevos compañeros de lucha? Será el odio por la oposición lo que logre resucitar al zombi de la política y amalgamar esta unión, o seguirán triunfando los protagonismos y los conflictos de interés, lo que sí es seguro, es que sus días están contados y el oxígeno se les termina. Aquí hay de dos sopas o consiguen candidatos qué les regresen la simpatía de los sinaloenses y les den un nuevo aire o definitivamente terminan más muertos y grises qué la fachada de su edificio. Algo que, por cierto, se antoja muy difícil si están viendo en El Maestro y su partido la tabla de salvación para llegar a la elección con algo de recursos y estructura. Lo que ya es prácticamente un hecho después de ver cómo el PAS operó para acarrear uaseños al evento de Xóchitl en Mazatlán. Una pena, porque el hambre por la frescura de Xóchitl en lo nacional tendrá que juntarse las ganas de comer en lo local de tanto priista, panista y pasista impresentable. Y no lo decimos por ignorancia, sino por conocimiento de causa: ¿o a poco usted no los conoce?

