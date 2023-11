Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Problemas como los baches, el drenaje, los policías corruptos y las lámparas no aparecieron hace un año cuando llegó Édgar González, que no se le olvide al PRI que sus afiliados también le hicieron daño y le mintieron a los mazatlecos, para muestra el buen Pucheta con el Panteón de Miravalles y cómo olvidar las temporadas de poner calcetines para filtrar el agua, cuando Jorge Abel era el que ‘partía el queso’.

Lo que hay que ver en pleno 2023

Una combinación de eso y del nuevo sistema de salud pública que quiso instalar nuestro Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que no les fueron suficientes cinco años y que dejará además una serie de hospitales sin equipamiento, sin áreas acondicionadas para atender como se debe, con deudas, inoperantes y con muchas personas en la fila para atender.

Ayer en los primeros momentos no fue posible confirmar si es verdad o no que le negaron ayuda en el IMSS, pero es difícil dudarlo por el perfil de quienes atienden el primer contacto. Ejemplos y anécdotas hay muchas.

En su desespero quiso regresar a casa y no llegó y la naturaleza siguió su curso.

Échale la culpa al que más te estorbe

A Mazatlán no se le olvidan los 60 millones de pesos de Azteca Lighting, pero tampoco se le olvida el como indiferentemente a los colores del partido, muchos se han ido con las bolsas llenas y han dejado las arcas del Municipio temblando.

Problemas como los baches, el drenaje, los policías corruptos y las lámparas no aparecieron hace un año cuando llegó Édgar González , que no se le olvide al PRI que sus afiliados también le hicieron daño y le mintieron a los mazatlecos, para muestra el buen Pucheta con el Panteón de Miravalles y cómo olvidar las temporadas de poner calcetines para filtrar el agua, cuando Jorge Abel era el que “partía el queso”.

¿Por qué a Edgar? y ¿por qué a Morena?, es evidente que la tierra va a empezar a caer sobre los que más estorban el camino de la Oposición y no es desconocido que las aspiraciones del actual Alcalde para aparecer en las boletas del 2024 son un tema que suena muy fuerte.

Este acto, que fue el viernes pasado, fue una campaña para exigirle a Édgar González Zataráin que regrese los 60 millones que se depositaron para la compra de las luminarias de Azteca Lighting, curioso que en ningún momento mencionó al ex Alcalde Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres , aun cuando es el principal implicado en este asunto.

No quiere soltar el cheque

Pese a que no se le ve que haga trabajo en su zona, que corresponde el Sexto Distrito Electoral, la Diputada federal Olegaria Carrasco Macías dijo que aspira a reelegirse por segunda ocasión para un tercer periodo consecutivo.

Será que no quiere soltar el sueldazo que recibe mes con mes, además de las prerrogativas, solo por apoyar las propuestas de su jefe el Presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque ella jura que ha votado en contra de iniciativas en las que no está de acuerdo porque no es ir a levantar la mano.

El pasado sábado 18 de noviembre, Carrasco Macías rindió su Segundo Informe como integrante de la 65 Legislatura y dijo que en esta ocasión no buscará la candidatura por Morena a la Presidencia Municipal de Mazatlán.

Entre sus “logros” destacó solo lo que ha hecho la bancada de Morena y aliados, y en menor cantidad las propuestas que ella ha presentado de manera personal como las reformas a la Ley de Salud en el uso de agroquímicos.

En fin, escaso trabajo, pero sí gran sueldo, y ahora quiere ir por tres años más, es decir, de ganar serían ya nueve años consecutivos levantando solo la mano.