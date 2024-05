La funcionaria se atrevió a tomar el micrófono para decir que de acuerdo con la genética hay hombres y mujeres, y el resto son patologías, y que ‘independientemente del tema social’ esa es la realidad.

El oso de la semana sin duda que se lo llevó Emma Rodríguez Choreño, titular del Instituto Municipal de la Mujeres en Mazatlán, que muy decidida se atrevió a lanzar unos comentarios tan cancelables que cuesta creerlos.

Y es que el pasado 25 de mayo, precisamente en una conferencia que se realizó en el marco del Día contra la Discriminación de Personas LGBT +, en el Ayuntamiento de Mazatlán, la funcionaria se atrevió a tomar el micrófono para decir que de acuerdo con la genética hay hombres y mujeres, y el resto son patologías, y que “independientemente del tema social” esa es la realidad.

Pues será la suya, señora, que parece que no tiene ni una pizca de inteligencia como para no opinar de lo que no entiende.

Quién sabe qué quería decir la funcionaria, o a qué quería llegar con este comentario desagradable y fuera de lugar, pues no hiló ni un argumento y parece que nada más quería interrumpir y apropiarse de un espacio que no le tocaba.

Pues resulta que el tema escaló y la activista y académica que presentaba la conferencia, Annya Atanasio Cadena Gallardo, presentó una denuncia por discriminación ante la Fiscalía General del Estado contra quién resulte responsable.

También el colectivo Sinaloa Incluyente pidió la destitución de la funcionaria al Presidente Municipal de Mazatlán, Édgar Augusto González Zataráin.

Y muy en ello la funcionaria en diciembre andaba haciendo públicas sus aspiraciones para ser la candidata por la Alcaldía de Mazatlán y que según tenía la bendición del Gobernador Rubén Rocha Moya para eso, pero se nos hace que ya se le acabó la viada, o eso esperemos.

Hay muchas gentes que definitivamente no se saben comportar en público y de plano les hace falta estudiar mucha mucha geografía para que se puedan ubicar.