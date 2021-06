Al final, ayer jueves, la Jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada se vio obligada a darle trámite a la solicitud de suspensión condicional del proceso en contra de Villarreal y dos de sus ex colaboradores, por haber ‘desviado’ 263 millones en el último semestre de 2016, y sólo deberán pagar 2 millones de pesos, entre los tres.

La firma

El incremento discreto

Al Secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, hay poco o casi nada que criticarle.

Es un profesional de la salud con amplia experiencia, gran sentido del deber, de reconocida calidad humana, pero la forma de comunicar a veces le falla.

En un boletín emitido por la Secretaría de Salud estatal, Encinas Torres dijo que Sinaloa ha tenido un incremento discreto de casos de coronavirus, y la verdad es que él tiene los datos en la mano pero el acelerado crecimiento de los contagios no tiene nada de discreto.

Cada día los números reflejan cada vez más personas infectadas pese a la vacunación, y aunque ya no hacen público el mapa de casos activos, evidentemente los rojos se están prendiendo en municipios como Mazatlán, Culiacán y Ahome.

La contundencia del lenguaje no quita lo valiente y lo que es, es, no hay necesidad de querer matizar la realidad, en Sinaloa hay un repunte de casos y hay que decirlo, que llame a la población a no entrar en alarma, pero no se puede quedar con la palabra “discreto” en la declaración.

Hay que decir las cosas como son, doctor, que su credibilidad está saliendo prácticamente intocable en la pandemia, es mejor prevenir que lamentar.