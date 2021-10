El Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, prometió varios regalitos para el próximo año: el primero promete que se ajustarán los cobros en el Impuesto Predial para los empresarios, y que ya no habrá descuentos.

Abandonan el barco

Según Francisco Javier Meza López , presidente de la Central Campesina Independiente, su adhesión al PAS no es por interés político o por promesas, ya que las elecciones ya pasaron.

En la entidad el Partido Sinaloense ha logrado ganarse no solo a la UAS y su estructura, sino a los grupos sociales que por excelencia eran del PRI.

Invitado de honor

No es por intrigar pero si viene el Presidente Andrés Manuel López Obrador, iniciará Rocha con el pie derecho, ya de por sí solo le falta que los diputados del Congreso le pongan una alfombra de pétalos morados.

¿Y el Covid?

Esperemos que la organización del evento se encuentre a la altura de las circunstancias porque no estamos hablando de cualquier evento y el riesgo es muy grande.

Además, muchos de los invitados son mayorcitos de edad, digamos, no se cuecen al primer hervor, muchos de ellos ni al segundo. Así que hay que tener mucho cuidado.

Para empezar ya conocemos a los políticos, son incapaces de guardar distancia, si no hay abrazo, beso y apapacho hagan de cuenta que no vinieron.

Los regalitos de Estrada

El Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro , prometió varios regalitos para el próximo año: el primero promete que se ajustarán los cobros en el Impuesto Predial para los empresarios, y que ya no habrá descuentos.

Ni idea...

Bueno, la quedadera de bien con el Gobernador será el común denominador en esta Legislatura, pero hay formas, diputada, no deje en mal a sus compañeras y compañeros de partido.

Y por otro lado, los diputados y diputadas morenistas siguen mostrando una absoluta sumisión al futuro Gobernador, siguen sin entender que son un poder autónomo y que si no consiguen portarse como independientes, terminarán jugando el papel de los diputados priistas de antaño.

Parece que la Diputada no fuera experta en temas legislativos y no supiera que los presupuestos son revisados y aprobados por parte del Congreso del Estado, es decir, los mismos legisladores y legisladoras son los que tienen el sartén por el mango a la hora de reorganizar los recursos propuestos por el Ejecutivo.

La que se vio muy mal fue la Diputada de Morena, Almendra Negrete, quien parece que no sabe cómo funcionan las cosas dentro del Congreso del Estado.

Juntas de agua políticas

La mayoría de las juntas de agua y drenaje de los municipios pequeños de Sinaloa están quebradas, de sur a norte y de regreso nos encontramos con el mismo problema.

Incluso hay municipios que no tienen ni cómo llegar a fin de año con el servicio andando porque la mayoría no tiene para pagar la luz y sin energía eléctrica no hay agua.

El asunto de fondo es la pésima recaudación de las juntas de agua y drenaje en los municipios pequeños, ¿por qué? Ahí está el meollo del asunto: porque la mayoría de las gerencias de las juntas se han convertido en lanzadera política.

Y ustedes saben que no hay peor acto de precampaña que cobrarle a los ciudadanos, así que los gerentes, en busca de convertirse en alcaldes, no cobran el agua, se la pasan haciendo descuentos y si nadie se atreve a cobrarla, mucho alguien se atreverá a cortarla.

Así, cobrar el agua en los municipios pequeños se ha convertido en un problema, en un círculo vicioso, donde los responsables de cobrar se hacen como que cobran y la ciudadanía se hace como que paga y al final no hay recursos.

Y si a eso le sumamos algo de manoteo, de caja chica, de corruptelas y proveedores a modo, no hay junta del agua que pueda salir del hoyo.