Nuestra pusilánime

policía

Lamentablemente en Sinaloa hay una política de lucha contra la inseguridad pasiva, tibia y poco efectiva que ha orillado a la sociedad a tener que vivir en cautiverio ya dos semanas, pero esto no inició el 9 de septiembre.

Los hechos violentos que se viven en el centro del Estado de Sinaloa son posibles, porque las autoridades de todos los niveles de gobierno han permitido que el narco opere a sus anchas y haga lo que le plazca con las corporaciones de seguridad gubernamentales, tanto que las ha convertido en un remedo de institución.

Y este señalamiento no está dirigido a los funcionarios públicos como policías, soldados y demás, sino a sus jefes. A los tomadores de decisiones como titulares de secretarías y comandantes de estas corporaciones que parece que piensan que pueden ser omisos, agresivos con la sociedad y faltos de sensibilidad y que no existirá nadie que tome cartas en el asunto, pues así se les ha hecho creer, pero en cambio deben doblegarse ante los generadores de violencia pues históricamente no hay fuerza que los detenga.

Y esta situación se acentúa en los mandos locales.

¿Alguien ha visto a Sergio Antonio Leyva López? Y de seguro este nombre no le suena o les parece conocido, pues déjeme decirle que es el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, que prácticamente es un mito, pues se escucha de él pero nadie lo ha visto en dos semanas.

De seguro estará cerca de Juan de Dios Gámez Mendívil, el alcalde al que tampoco hemos visto emitir mensaje alguno, y que nada más ha dado la cara cuando hay sesión de Cabildo o si el gobernador Rubén Rocha Moya está en el evento.