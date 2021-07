“Se realizó la Sesión Ordinaria de Cabildo Número 65, y el quinto punto del orden del día fue la propuesta de ampliación de horarios regulares de las licencias de alcoholes de negocios dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el municipio”.

Doble discurso

Volvemos a los cierres

Las autoridades van contrarreloj en la carrera contra el coronavirus, si sabían algo se tardaron para empezar las acciones contra él porque ahora por más que las medidas quieran ser rigurosas a lo mejor ya no les alcanza el tiempo para impedir el semáforo rojo, y lo que es peor, el contagio y muerte de más personas.

Entendemos que a ningún Gobierno le interesa dar malas noticias, es algo natural, pero la tercera ola de Covid-19 no es una noticia que se pueda ocultar, finalmente nuestros gobiernos han terminado por aceptar la pesadilla en que se nos ha convertido el aumento acelerado de contagios del virus.

Por fin se mueven

Tarde, pero al fin el Gobierno estatal y los gobiernos municipales en Sinaloa reaccionaron ante la tercera ola de contagios y anunciaron los primeros cierres, con la intención de contener el rebrote.

Las medidas que propusieron, de bajar los aforos en centros nocturnos y restaurantes en Culiacán y reducir los aforos en comercios y hoteles de Mazatlán, se antoja pequeña ante la alza imparable de infecciones de coronavirus en la entidad, hace falta un golpe en la mesa para que la ciudadanía entienda en el lío en el que estamos metidos.

Es cierto también que la economía no puede detenerse, pero no puede ser posible que a las autoridades solo se les ocurran tres opciones: usar gel antibacterial, que no entre mucha gente y vacunar personas.

¿De verdad en este año y medio de pandemia no han aprendido nada? ¿Dónde están los especialistas de salud que pueden mejorar estas estrategias de contención de contagios? Y si el Gobierno los tiene, ¿por qué no los han dejado operar adecuadamente?

Ahorita la salud de las personas ya no está para experimentos, aunque haya vacuna, seguimos sin saber qué efectos negativos tiene a la larga el coronavirus, no sabemos si en 10 años los hospitales públicos y privados estén atiborrados de personas con alguna enfermedad consecuente de haberse contagiado de este virus.