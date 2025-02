Creemos que si querían (el Gobierno del Estado de Sinaloa) sólo comunicar el respaldo a la Presidenta Sheinbaum, un video grabado y transmitido por redes o un streaming hubieran bastado, sin tener que mover a los reporteros de la fuente a algo que no era una conferencia de prensa.

A río revuelto...

Desde que la guerra entre los Guzmán y los Zambada detonó, muchas violencias explotaron en Sinaloa. Por supuesto la violencia letal de homicidios y privaciones de la libertad, pero también otras violencias patrimoniales como el robo de autos, el robo a comercio y la vandalización de viviendas y negocios a través de balazos e incendios.

Estas pugnas generan “explosiones” de delitos porque al tiempo que las facciones cometen crímenes, otros oportunistas aprovechan el caos y la altísima probabilidad de impunidad para delinquir también.

“A río revuelto, ganancia de pescadores” dice el dicho y aplica perfecto para Sinaloa en estos momentos donde todo hecho violento se enmarca en la narrativa de “la guerra”, dejando que perpetradores de otras violencias como la de género o la política, aprovechen la coyuntura para hacer daño sabiendo que sus actos caerán en ese barril sin fondo que es el “crimen organizado”.

Por eso no queremos dejar de señalar la agresión de la que fue objeto un proyecto de la empresa Impulsa, de la familia Clouthier, socios de esta casa editorial, cuando una caseta de una obra en Colinas de San Miguel fue quemada. Justo en esas semanas en que decenas de casas y vehículos fueron quemados también. El propio Manuel Clouthier ha dejado claro en numerosas entrevistas que no tiene ningún problema con el crimen organizado y que no puede aceptar que la agresión, que afortunadamente sólo dejó daños materiales, provenga de ahí sino de alguien tratando de quedar bien con quién sabe quién. Más aún porque ya ha tenido antecedentes de obstáculos gubernamentales en ese proyecto en específico.

La agresión se entiende menos todavía en un contexto de crisis económica de Culiacán cuando lo que más hace falta es inversión y el trabajo de las autoridades es promoverla y cuidar la que hay.

De modo que resulta inaceptable un acto de esta naturaleza y por eso hay que exigir que se aclare, haya justicia y sobre todo se evite que un hecho así contra empresas serias y de prestigio se repita.

La cosa se pone cada vez más difícil y lo que menos se necesita es pegarle a generadores de empleo formales. ¡Qué necesidad, pues!

Hacerse qué la Virgen les habla

El Gobierno de Sinaloa encontró ayer una extraña forma para proteger y mantener a raya el discurso del Gobernador Rubén Rocha Moya, que cada que se sale del guión se mete en camisa de once varas.

Este lunes, el Gobierno de Sinaloa limitó la conferencia La Semanera a nada más la lectura de un discurso adecuadamente diseñado para el Gobernador Rubén Rocha Moya en respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante sus gestiones con el Gobierno de los Estados Unidos.

La cosa es que se negó un espacio para que los medios de comunicación cuestionaran al Gobernador, quien se limitó a leer su discurso e irse en menos de siete minutos. No sorprendió porque así se avisó y así se ejecutó.

Además el Mandatario estatal salió una hora tarde, haciendo perder el tiempo de diversos funcionarios públicos de primer nivel que son obligados a estar presentes en el ejercicio.

La situación es que La Semanera se diseñó y se creó como un ejercicio de transparencia pagado con recursos públicos para que medios y periodistas puedan cuestionar sobre temas de interés público al gobernador y el gabinete presente. Y aunque está lejos de ser perfecta, es como normalmente se hace.

Sin negar que también el Gobierno de Sinaloa ha utilizado este espacio como herramienta política cuando así lo necesita o cuando el Gobernador se molesta por alguna pregunta.

La transparencia debe ser también de calidad, y no es con absurdos como hacer una conferencia donde no se puede preguntar que se logrará ese objetivo.

Creemos que si querían sólo comunicar el respaldo a la Presidenta Sheinbaum, un video grabado y transmitido por redes o un streaming hubieran bastado, sin tener que mover a los reporteros de la fuente a algo que no era una conferencia de prensa.

Campaña contra alucines

Desde hace muchísimos años, la mayoría valoramos y entendemos los esfuerzos que se han hecho por sacar de las calles juguetes que realmente no nos gustan para nuestros hijos en Sinaloa, como son las réplicas de armas.

Para nadie es un secreto que sobrevivimos en la entidad a un fenómeno de armamentismo provocado por el crecimiento y fortalecimiento de los cárteles de la droga en nuestro País y lo bravos y doble moral que son los gringos para venderlas a pesar de las absurdas quejas de sus propios gobernantes.

Por eso es de destacar que grupos como la Unión de Comerciantes de Culiacán no se pida y coma una orden de tacos de lengua y de verdad haya iniciado una campaña propia de socialización para que el sector saque de su mercancía en venta las armas de fuego de juguetes.

Y la campaña viene ad hoc con la reforma a la ley, aprobada por el Congreso de Sinaloa, que permitirá sancionar la exhibición y venta de juguetes que parezcan armas de fuego reales.

Básicamente lo que se cambió es una reforma al artículo 13 de la Ley de Seguridad Pública que concede atribuciones a los gobiernos municipales para que actúen legalmente contra la comercialización de estos juguetes.

Ahora lo que falta es que cada Ayuntamiento, en menos de 60 días, emita sus propios reglamentos, con los que establezcan los mecanismos para castigar estos actos, así como las sanciones que impondrán.

Por mientras, la llamada UCC que dirige Óscar Sánchez Beltrán ya anunció su campaña, y aprovechó para recordar que los organizados ya desde hace cuatros años venían solicitando se retiraran estos juguetes del mercado.

Más allá del impacto que verdaderamente pueda tener en la narcocultura, lo destacable es la iniciativa; más aún tomando en cuenta que hay mucha raza que no le toma importancia al fenómeno y terminan escudándose en el “equis, son niños” para justificar su irresponsabilidad.

Algo muy parecido a lo que todavía ocurre con los cohetes y pirotecnia que sigue causando accidentes por adultos que no alcanzan a entender la peligrosidad de los artefactos.

Ojalá la campaña tenga más eco en otros niveles y sobre todo en la sociedad.

Malecón es columna institucional de esta casa editorial.

malecon@noroeste.com