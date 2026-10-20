Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Merary ofreció otro espacio y dijo que ayudaría a reparar lo ocurrido. Es lo mínimo que podía hacer después de que las familias llegaron con sus hijas, vestuarios y meses de preparación para encontrarse con que la Concha Acústica estaba ocupada por una asamblea. Lo burdo del asunto es que una actividad política terminó desplazando a niñas que llevaban meses preparándose para mostrar su talento. Y lo absurdo es que, en medio de las explicaciones sobre quién avisó y quién no, las únicas que no tenían vela en ese entierro fueron precisamente las niñas.

Le salía mejor

quedarse callada

La imagen que se lleva quien no conoce a Merary Villegas es, por decir lo menos, absurda. Una Diputada federal organiza una asamblea política en un espacio público y, por la coincidencia de agenda, alrededor de 150 niñas de tres academias de danza se quedan sin el escenario que tenían reservado desde abril. La morenista salió a aclarar que el Centro Cívico Constitución le autorizó por escrito la asamblea y que nunca le avisaron de la presentación de baile. Es decir, la responsabilidad, según su versión, fue de quienes administran el espacio. Puede ser. Pero: ¿cómo es que nadie verificó si el lugar ya estaba comprometido antes de convocar a un acto político? Merary ofreció otro espacio y dijo que ayudaría a reparar lo ocurrido. Es lo mínimo que podía hacer después de que las familias llegaron con sus hijas, vestuarios y meses de preparación para encontrarse con que la Concha Acústica estaba ocupada por una asamblea. Lo burdo del asunto es que una actividad política terminó desplazando a niñas que llevaban meses preparándose para mostrar su talento. Y lo absurdo es que, en medio de las explicaciones sobre quién avisó y quién no, las únicas que no tenían vela en ese entierro fueron precisamente las niñas. Si Merary quiere que la conozcan por algo más que sus asambleas, esta no era precisamente la manera de presentarse.

Y lo peor vino después, porque mintió

Pues la Diputada federal Merary Villegas Sánchez quiso limpiar su metidota de pata del domingo echando mentiras y terminó peor de enredada cuando le sacaron papelitos para desmentirla. Y es que este asunto se soluciona fácil, como la bronca de las hojas rosas del Seguro Social, siempre la que vale es la de la fecha más vieja. Resulta que Merary, otra que probó las mieles de cobrar recursos públicos sin esforzarse mucho y menos dar resultado en su trabajo legislativo, no importa el año que escojamos para revisar, quiere seguir enchufada de la ubre del erario. Lo único diferente es que ahora busca la coordinación de Culiacán para ser la Presidenta Municipal... ¿no se han preguntado por qué tanta gente con no muy buen perfil pero para nada, creen que pueden gobernar Culiacán?, ya ven que hasta el Serapio Vargas anda bien emocionado, ¿será que vieron que Juan de Dios Gámez Mendívil pudo llegar y ahora cualquiera piensa que también puede? Pues la nueva burla de la Merary va en el sentido de que, debido a la organización y celebración de su mitin -que seguramente el IEES ni se enteró-, llegaron, agandallaron y dejaron sin lugar para realizar el festival de baile de una escuela que ya tenía su permiso desde hace meses. Según los padres de familia, los encargados de la Concha Acústica les dijeron que mejor le dieran chanza a la Diputada con su evento, pues ya había gastado más de 150 mil pesos. Merary desplazó a las niñas bailarinas, quienes quedaron vestidas y alborotadas. Para defenderse, la Legisladora sacó la barra de que ella y sus militantes tenían el permiso desde uuuuhhh, hace mucho más antes que la escuela de las niñas. Lo que no esperaba es que las madres de familia consiguieron una copia del documento de Merary en el que se ve que el sello de recibido tiene fecha del 14 de octubre. La pifia le siguió cayendo a la Diputada, vamos a ver qué tanto le va a afectar.

Que se fijen bien,

dice el profe

Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lanzó un señalamiento sobre las denuncias contra autoridades ministeriales y de educación pública, para que distingan la gravedad que existen en las quejas que se han recibido en contra de los trabajadores de la dependencia. En el caso de los elementos ministeriales, Loza Ochoa señaló que las quejas pueden involucrar abusos de autoridad, omisiones y afectaciones físicas y emocionales; mientras que en el caso de la SEPyC, los funcionarios y maestros han ejercido violencia y maltrato emocional por las suspensiones escolares, que impiden cumplir los 185 días efectivos de clases que por lo menos se deben tener en el año escolar. El defensor de derechos humanos exhortó a que las quejas contra FGE y la SEPyC, se analicen “no solo por su cantidad”, sino por la gravedad de los hechos denunciados. La sugerencia salió del informe de labores que presentó Loza Ochoa sobre la CEDH, en donde insistió en que el número de expedientes no debe ser el único elemento para evaluar la actuación de las instituciones. “Hay que diferenciar las gravedades”, destacó. Según el informe, la Fiscalía registró 238 quejas contra posibles casos de derechos humanos, mientras que la Secretaría de Educación Pública y Cultura registró 95. El señalamiento más sentido, por así decirlo, fue que se dio contra la SEPyC, por las constantes faltas a clases y la necesidad de recordar el calendario educativo a niveles poco vistos, y de los que en muchas parecía que las cancelaron sin saber.

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