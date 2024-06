Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Un perfil opaco para un puesto de transparencia

Ayer fueron al Congreso los dos aspirantes que quieren encabezar el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado, y en esta columna nos enfocaremos en uno de los personajes por su historial. Fernando Ruiz Rangel es uno de los dos candidatos a ocupar ese cargo, en el cual debería encargarse de vigilar y monitorear que las cosas al interior de la FGE sean transparentes, usen bien los recursos y demás; vaya todo enfocado a combatir la corrupción. El detalle es la trayectoria de nuestro amigo, que no es precisamente una muy calmada o libre de controversias. Verá, Ruiz Rangel conforma el Comité de Participación Ciudadana, al cual llegó después de haber sido servidor público durante más de 15 años, y de no lograr llegar a la Comisión de Atención a Víctimas, a la cual le candidateó el ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel. Luego, ya en el Comité, fue prácticamente inoperante con solo dos de cinco comisionados que debían integrarlo. ¿El otro integrante? Era Sergio Avendaño Coronel, abogado de Rosendo Camacho Luque, un ex funcionario acusado de peculado. Es decir, nuestro compa ha dado brincos en el sector público, siempre rodeado de turbulencias, polémicas o gente que directamente estaba involucrada en temas de corrupción, cosa que se supone él ha combatido estos años. Y la cereza del pastel fue el escándalo que se armó a mediados del 2023, cuando el CPC estaba en proceso de nombrar a su Secretaria Ejecutiva, y tuvieron que seleccionar a una terna de finalistas. Para no hacer el cuento largo, nuestro amigo Fernando Ruiz votó de una forma tan desproporcionada y desequilibrada, que le pidieron explicaciones, y su justificación se sustentó en el silencio. No queremos acusarlo, porque ni nos toca hacerlo, pero el historial reciente de Ruiz Rangel en el ámbito público da para, cuanto menos, cuestionar qué tan sano sería que él llegue a encabezar un órgano que debe tener una imagen pulcra, transparente y honrada.

Ya salieron a dar la cara por Sánchez Celis

Al fin, después de tres días y con información a medias, las autoridades estatales salieron a declarar sobre la situación de Sánchez Celis. El Gobernador Rubén Rocha Moya y el Secretario de Gobierno Enrique Inzunza Cázarez estuvieron presentes en una rueda de prensa en Salvador Alvarado para hablar de temas agrícolas y ahí fueron cuestionados por la prensa sobre la seguridad del estado. El Secretario Inzunza dejó muy claro que el operativo no correspondió al estado y que así como por encimita se enteraron que son 7 los fallecidos y una persona detenida. A estas alturas nadie ha dicho si los fallecidos son también los menores de edad cuyas familias buscaban. Habla muy mal por parte de las autoridades locales que desconozcan las maniobras y resultados de autoridades federales en su tierra, y también habla muy mal que apenas salgan a hablar. No es justo que operen en opacidad, y que esto sea permitido por las autoridades locales. Pues según Inzunza Cázarez ya no hay peligro en Sánchez Celis, y si el operativo como tal ya concluyó ¿por qué no hacer públicos los resultados?

Por la puerta grande

Luego de que el director de arte y escenógrafo, Ocean Rodríguez, declaró en 2023 que marcaría una distancia con la máxima fiesta del puerto de Mazatlán por el mal sabor de boca que le dejó el esforzarse durante cuatro años con sus mejores creaciones y que consideró no fueron valoradas, podría regresar y por la puerta grande. Y es que en vísperas de movimientos políticos y especulaciones sobre quienes acompañarán a la futura Alcaldesa Estrella Palacios en su administración, surgió el nombre de este irreverente personaje de redes sociales para ser el titular de nada más y nada menos que la paramunicipal del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán. Para algunos una sorpresa, para otros que analizaron con lupa la campaña de Estrella Palacios no tanto. Por otro lado, aunque no hay certeza y la llegada de Ocean no es más que un chisme de radiopasillo, algunas declaraciones recientes del actual titular de la paramunicipal, Raúl Rico González han dejado entrever que su permanencia para los próximos tres años no es seguro como se pensó en un inicio. Aunque el artista es reconocido por su talento y su humor, que a algunos gusta y a otros no tanto, en caso de llegar a dirigir Cultura, va a ser un experimento interesante ver su desenvolvimiento y sus decisiones, tanto para las carteleras teatrales y eventos, como para el Carnaval de Mazatlán, en donde mucho criticó la falta de inversión y visión a la hora de llevar a cabo. Si Ocean llega al timón de ese barco no debe olvidar pagar bien y a tiempo, si no, va a sobrar quien le recuerde el viacrucis que vivió para recibir sus pagos pendientes.

¿Emprender o

doble chambear?

Desde la Secretaría de Economía el que haya aumentado el número de personas emprendiendo significa un éxito y una sensación de que las personas empiezan tienen capacidad de capitalizar sus pasiones. Sin embargo, hay otra cara de esa moneda: ¿hasta dónde se emprende para hacer empresa y perseguir un sueño y hasta dónde porque no alcanza lo que se gana en un empleo formal? Combinar el emprendimiento con un trabajo formal o adaptarte a las demandas impredecibles de un negocio emergente muy en lo hondo cuestiona a los empleos formales, que a menudo no cubren el costo de vida actual, lo que obliga a muchos a buscar ingresos adicionales justamente mediante emprendimientos que son en realidad autoempleo. Al final del día, cada quien decide si vende mercancías en el Bazar Todo Chilo o Disfrutar mi pasión, pero por otro lado, se costea la jornada a través de la renta que se paga, el agua que se consume, los alimentos que se toman. Sin duda una reflexión obligada. El emprendimiento es complejo y multifactorial, se ha encarecido la vida y el mercado laboral ha cambiado profundamente, sobre todo después de la pandemia. Por eso creemos que vale ver el tema desde una lógica más integral: salarios, prestaciones, empresas, informalidad. Ahí la dejamos.

